Jayo: "Al Unión del 2000 le faltó creer un poco más"

Juan José Jayo tuvo un gran paso por Unión, donde es recordado por su tremenda entrega y por el golazo que le convirtió a River, en el Monumental, en el gran triunfo del equipo que dirigía Nery Alberto Pumpido, frente al que luego sería el campeón del Torneo Apertura 2000.

El peruano Jayo habló con Soy Deportes, donde comenzó haciendo referencia a ese gol que le anotó a River: "Hice un gol en Unión y uno en la selección Perú y tienen semejanza… Seguro que la conclusión es que debí patear más seguido al arco (risas)".

"El gol en cancha de River tiene una historia. Nery (Pumpido) me dijo «¿acá cuando vas a hacer un gol?». Es que yo venía de hacer el gol en la selección. Entonces le dije «el fin de semana tocará hacer un gol… y jugamos una parrilla para todo el plantel». El jueves antes del partido pregunté contra quién jugábamos y me dijeron «con River en el Monumental». Ahí le dije a mis compañeros, «¿ustedes me dejan hacer una apuesta de una parrilla al plantel jugando contra River?» Todos se reían pero se dio que no solo fue gol, sino que fue un muy bonito gol y en la semana posterior Nery cumplió", agregó Jayo recordando el golazo que convirtió en el Monumental, en el triunfo de Unión por 2-1.

En otro tramo de la charla, el exjugador de Unión narró cómo fue aquel maravilloso tanto y afirmó: "Una semana antes de jugar contra River, metí un gol parecido en Santiago contra Chile. Antes del gol le había dicho a (Darío) Cabrol que viera que Tito (Bonano) estaba siempre adelantado, pero a él lo marcaban, lo marcaban. En el gol el Changuito (Cárdenas9 me la dio a mí perfecto, levanté la mirada buscando a Darío y estaba marcado, entonces agaché la cabeza y la agarré bien, seca y con Bonano adelantado. No esperaba que salga ese gol, pero si no lo intentás nunca va a salir".

Jayo.png Juan José Jayo convirtió un golazo para abrir el marcador en la victoria de Unión ante River en 2000.

Mientras que luego Jayo, sobre el triunfo de Unión ante River, agregó: "Cuando terminamos el partido y ganamos 2 a 1 en ese lugar no lo podíamos creer. Fue una emoción de todos. Después nos dimos cuenta de la magnitud del partido que habíamos ganado".

Para cerrar con la siguiente anécdota: "Una vez el Tolo (Gallego) fue a Perú con Independiente a jugar ante Alianza. Estaba Silvera y se acercó a charlar conmigo y aparece el Tolo y me dijo, no sabés el premio que me hiciste perder en aquel partido. Teníamos un premio por ganar invictos ese campeonato y me hiciste perder una guita grande… Nosotros con Unión fuimos los únicos que le ganamos en ese torneo".

En cuanto al equipo que había conformado Nery Pumpido, Jayo opinó: "A ese Unión le falto creer un poco más. Tener mas confianza en nosotros mismos. No terminamos mal el torneo, pero podíamos haber terminado más arriba si nos la creíamos un poco más y aprovechábamos aquel envión del Monumental".

"Disfruté 22 años del fútbol profesional al máximo y yo tuve la suerte de dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí", disparó Jayo sobre lo que fue el momento de colgar los botines como jugador profesional.

Luego, sobre el presente de la Selección de Perú, afirmó: "Lo que dice Gareca en Perú es ley. El por ejemplo dijo que el torneo debía reiniciarse y el estado lo escuchó y le dio curso. Todo se lo ganó por todo lo que pregonó desde que llegó".