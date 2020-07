De los 10 jugadores a los cuales se les terminó el contrato el pasado 30 de junio solo tres tienen chances ciertas de continuar en Unión. Ellos son el arquero Sebastián Moyano y los defensores Jonathan Bottinelli y Federico Milo. Sin embargo, en las últimas horas hubo novedades por los tres jugadores que no son imprescindibles para Juan Manuel Azconzábal.

Pero de los tres, quien más chances tendría de continuar es el arquero Moyano, quien llegó para afrontar la última temporada, y si bien lo hizo para ser suplente, rápidamente se ganó un lugar como titular, ante el bajo rendimiento de Marcos Peano. Y producto de buenas actuaciones, terminó siendo uno de los jugadores más importantes de Unión en la última temporada..

Por eso no extrañó que ante la confirmación de la contratación de Juan Manuel Azconzábal como entrenador, sea uno de los jugadores con los cuales la dirigencia está gestionando su continuidad. Sin embargo, los dirigentes de Unión pretenden renovarle el préstamo, por dos temporadas, con una mejora sustancial de su contrato, como consecuencia de no haber hecho uso de la opción para comprarle la mitad de su pase en 250.000 dólares.

En este receso parecía que los caminos de Moyano y Unión se podrían separar definitivamente, a pesar que está en los planes de Azconzábal, ya que era uno de los principales apuntados por Defensa y Justicia, así lo admitió el presidente José Lemme, en caso que Ezequiel Unsain emigre al Montpellier de la Primera División de Francia.

Sin embargo, esta chance se habría desvanecido en las últimas horas, según lo informó el mismo Unsain, con lo cual crecen las chances para que Unión pueda llegar a un pronto acuerdo con Moyano, más allá que el arquero admitió en su seno íntimo su descontento debido a que considera que hay una cierta indiferencia de parte de los dirigentes.

image.png Unsain no irá a Montpellier, con lo cual Sebastián Moyano podría continuar en Unión.

La chance que Moyano siga en Unión, está emparentada a la continuidad de Unsain en el Halcón, ya que el ex-Newell's manifestó por TNT: "Me siento muy cómodo en Defensa y Justicia y por ahora no me veo cambiando de aire... Salvo que llegue una propuesta que seduzca desde lo deportivo... Más que nada en lo deportivo que lo económico. Considero que el cambio tiene que ser por un bien deportivo, eso implica tratar de ser titular en el club que yo vaya. También hay que ver algo que beneficie al club, pero no me veo cambiando de aire".

Por último, aclaró que la chance de Montpellier está caída: "Estoy muy cómodo siendo el capitán, competiendo todos los años... Es verdad que Montpellier me quiso, es cierto, pero ya se cayó esa posibilidad. No está más, no se pudo dar. Hubiese sido un lindo paso en mi carrera, porque me hubiese insertado en el fútbol europeo, en un club que no tiene arquero definido... Pero bueno, por algo pasan las cosas. Tengo que hacer bien las cosas acá, para que cuando venga un club de esos a buscarme, no dude en llevarme", cerró.

De esta manera, en la semana que comienza y con el regreso a las prácticas que parece inminente, más el anuncio de Conmebol sobre la fecha de la reanudación de la Copa Sudamericana, es que los dirigentes intentarán acelerar varias gestiones, entre ellas de abrochar la continuidad de Moyano como arquero de Unión.