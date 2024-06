La frase de Cerúndolo sobre la supuesta lesión que acusó Djokovic

“ Yo no puedo decir nada de si tiene una lesión o no. Quién lo sabe, él sabrá... ”, afirmó cuando le consultaron por las molestias que hicieron al serbio pedir atención médica y “enfriar” el partido cuando el argentino estaba en su mejor momento.

Cerúndolo, sin pelos en la lengua

Y continuó: “Al final del cuarto y al quinto (set) fue una batalla total física. Al final, con puntos larguísimos y en ningún momento sintió nada o amagó a parar. ¿Le puede haber dolido? Sí. ¿Pudo haber tenido una lesión? Sí, yo no tengo idea. A mí no me molesta en nada que haya pedido fisio o que haya hecho lo que hizo. No me parece nada malo”.

Cerúndolo aclaró que siempre estuvo concentrado en su propio juego y que las actitudes de su contrincante no lo sacaron de partido. “Traté de no desenfocarme en mi tenis. Él termina jugando como si no tuviera nada”, deslizó.