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La tajante respuesta del entrenador de Portugal al comunicado de Cristiano Ronaldo

Luego de desentenderse de la situación en primera instancia, Jorge Jesús evitó agrandar aún más su conflicto con CR7. “No tengo nada más para decir”, aseguró

7 de octubre 2026 · 12:25hs
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Jorge Jesús

Jorge Jesús, DT de Portugal, habló luego del comunicado de Cristiano Ronaldo.

La selección de Portugal sigue envuelta en la polémica. Tras el contundente descargo de Cristiano Ronaldo para esclarecer los motivos detrás de su decisión de abandonar la concentración, el entrenador, Jorge Jesús, primero se desentendió de la situación y luego dejó en claro que “no tengo nada más para decir” respecto al conflicto con el jugador.

La respuesta del DT de Portugal

“Estaba en Leiria viendo el partido de la selección Sub-21 de Portugal. Ahora leeré el comunicado, no tengo nada que decir”, respondió el técnico de 72 años anoche ante la consulta de los periodistas por la tajante carta del CR7 en la cual hizo pública su pelea con él.

Lo cierto es que es bastante curioso que Jorge Jesús asegurara no estar al tanto de las palabras del futbolista de 41 años, las cuales fueron noticia en el mundo entero y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Sin embargo, esta mañana el entrenador volvió a ser abordado por los periodistas y sí brindó una respuesta al respecto. “Leí la declaración de Cristiano Ronaldo. Y ahora, como todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en la Selección Portuguesa. No tengo nada que decir”, sentenció.

En su extenso comunicado, el astro portugués apuntó directamente contra la figura del entrenador al afirmar que este “había fallado con su palabra”. El origen del conflicto fue el duelo ante Noruega por la Nations League el pasado 27 de septiembre, en el cual Cristiano permaneció en el banco de suplentes, calentó durante varios minutos en la segunda mitad y no ingresó al campo. Luego del partido, decidió abandonar la concentración y regresar a Madrid.

Según la versión del delantero del Al Nassr, había acordado con el entrenador que ingresaría para jugar los 30 minutos finales, algo que nunca sucedió. Además, reveló que las partes habían elaborado un documento con ocho puntos para que Jorge Jesús se pronunciara públicamente en la conferencia de prensa. "Cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido", era uno de los ítems que debía declarar el DT, cuyo incumplimiento fue tomado por el jugador como una segunda traición.

Además de pedirle disculpas a sus compañeros y al pueblo portugués por su accionar, el ex Manchester United y Real Madrid no le cerró la puerta definitivamente al combinado nacional. Al contrario, se mostró predispuesto a continuar, una vez que cumpla la posible sanción que podría recibir por parte de la Federación por haber abandonado la concentración. Será cuestión de tiempo para averiguar si Jesús y Cristiano logran resolver sus diferencias y si el jugador volverá a vestir la camiseta de Portugal.

Portugal Cristiano Ronaldo Jorge Jesús
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