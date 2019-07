Leandro Paredes: "Todos se dieron cuenta de que nos robaron"

Leandro Paredes, mediocampista del PSG, se sumó a las críticas por el arbitraje durante la Copa América. "Todos se dieron cuenta de que nos robaron y de que habíamos hecho más para pasar", afirmó.

El volante se refirió a los jueces principales de los últimos dos partidos: al ecuatoriano Roddy Zambrano y al paraguayo Mario Díaz de Vivar, a quienes calificó como "soberbios" y reveló que "no se podía hablar con ellos". "Se creían más importantes que el partido", dijo en diálogo con Fox Sports.

"Ayer leí lo que dijo Zambrano sobre que los dos penales ante Brasil no habían sido así. Ya no se puede hacer más nada. Una lástima que haya salido a hablar, porque ya pasó. Hubiera sido mejor que no lo hiciera, porque total ya había hecho las cosas mal", añadió.

Con respecto al entrenador, Lionel Scaloni, admitió que "se mantuvo firme y fue creciendo a la par de los jugadores". "Es un técnico sin experiencia, pero lo hizo muy bien y seguramente tendrá mucho por mejorar como tenemos que hacerlo nosotros. Nos hizo muy bien porque armó un muy buen grupo de gente y de buenos jugadores", señaló.

En la misma línea, lo comparó con Jorge Sampaoli, su antecesor. "Scaloni es directo, dice las cosas como las piensa y sabe lo que quiere. El anterior no entendía, no te llegaba a explicar lo que quería y que llegue alguien sin experiencia y te deje las cosas claras es bueno", sentenció.