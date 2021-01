Lisandro López es nuevo jugador de Atlanta United

De esta manera, Lisandro López compartirá plantel con compatriotas como Fernando Meza, Franco Escobar, Eric Remedi, Ezequiel Barco y Marcelino Moreno, mientras que será dirigido por Gabriel Heinze. Días atrás, el atacante comunicó que que dejaba Racing Club porque sentía "cansancio físico y mental" luego de cinco años "maravillosos", en los que se consagró campeón de la Superliga con el conjunto de Avellaneda, lo que provocó una despedida con lágrimas de emoción y voz quebrada.

"Para mí el compromiso es innegociable y siempre exigí, sobre todo a mis compañeros, que sea al cien por ciento. Hoy siento que no me puedo brindar de esa manera, por lo que no estoy en condiciones de exigírselo a nadie. Por ese motivo es que hoy anuncio mi salida del club", afirmó el futbolista de 37 años en una conferencia de prensa que brindó en el "Cilindro". Ahora, Lisandro López sumará una nueva liga a su carrera después de haber jugado en Argentina, Portugal, Francia, Qatar y Brasil.