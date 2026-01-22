Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Luego de terninar su ciclo en Unión, Lucas Gamba pasó a Barracas Central

Luego de dar por terminado su ciclo en Unión, Lucas Gamba continuará jugando en la máxima categoría con la camiseta de Barracas Central

22 de enero 2026 · 14:44hs
Luego de terninar su ciclo en Unión, Lucas Gamba pasó a Barracas Central

Luego de dar por terminado su ciclo en Unión, Lucas Gamba definió continuará jugando en la Liga Profesional tras ser presentado en las últimas horas como nuevo refuerzo de Barracas Central, que en este 2026 jugará por primera vez la Copa Sudamericana.

Tras su paso por Unión, Gamba encontró nuevo club

Cuando todo parecía encaminado para que Gamba se convirtiera en jugador de San Martín de Tucumán, la posibilidad de mantenerse en Primera División terminó pesando más. La propuesta del Guapo, que incluye minutos en un plantel competitivo y el desafío de un torneo continental, resultó determinante para inclinar la balanza.

De esta manera, Barracas suma experiencia y jerarquía ofensiva con un futbolista que conoce el fútbol argentino y que viene de cumplir un ciclo importante en el Tatengue.

Para Gamba, será una nueva etapa en su extensa carrera, con el objetivo de aportar goles, liderazgo y recorrido en un equipo que buscará ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

