Nahuel Ávila crece en lanzamiento de disco y jabalina

Actualmente vive en barrio Liceo Norte, pero anteriormente lo hizo en el Centenario, tiene 17 años, pero un futuro muy alentador tanto en el lanzamiento de la jabalina como en lanzamiento del disco. "La cuarentena dentro de todo la pasé bien, se me complicaba venir por el tema de la escuela porque voy al Industrial, entonces es como que tenía cargado bastante los horarios, pero me estuve arreglando en mi casa. Pude mantenerme bastante bien en lo físico, fue complicado volver a la pista, porque es algo diferente" comentó Nahuel Ávila a UNO Santa Fe.

El atleta de Velocidad y Resistencia de Santa Fe comentó que "para utilizar en mi casa, me hice para jabalina, até un cablecito de punta a punta al patio, y un tipo soporte para hacer la técnica y no olvidarme cuando venía al Card. Después tengo un disco que me hice en la escuela de un kilo y medio. Entonces me iba a lanzar a un descampado que tengo a la vuelta de mi casa".

image.png Con 17 años el lanzador de Velocidad y Resistencia tiene como entrenador a Gustavo Aguirre.

"La vuelta a poder entrenar en la pista fue realmente difícil, porque me tuve que acostumbrar al peso de la jabalina, lanzar en la jaula al principio me sentía como encerrado, pero libre al mismo tiempo. El entrenamiento en mi casa me vino bien desde el punto de vista físico, como no podía venir a la mañana, aprovechaba a trabajar a la mañana en mi casa. En la pista tenemos que cumplir con el protocolo cuando venimos. El uso del barbijo, colocarnos alcohol cuando llegamos, y nos toman la temperatura" destacó el atleta especialista en lanzamiento de jabalina.

Un futuro muy alentador

Ávila, también especializado en lanzamiento del disco, consideró que "este año tenía mucha competencia, empezando por los Santa Fe Juega, los Juegos Evita, el cual iba a ser mi última participación por una cuestión de edad. Y no lo pudimos realizar por la cuestión de la pandemia, así que estuve un poco bajoneado por eso. Ahora participé de los torneos Regreso Provincial, y luego en el Provincial de Mayores. Me gustaría poder llegar a un Nacional, y si se puede ganarlo y tener una muy buena performance".

"Como ya terminé las clases estoy pudiendo volver a entrenar más seguido, ahora alrededor de casi dos horas, diferente que al principio que solamente teníamos una hora, y bastante exigente. Me especializo en jabalina y en disco que es mi segunda especialidad por así decirlo. Igualmente, este año es muy particular, pero por suerte pudimos volver a tener competencia, que es lo que todo atleta quiere" sostuvo Nahuel.

En relación a como fueron sus comienzos en el atletismo, expresó que "En el atletismo empecé en 2014 cuando tenía 12 años, fue jugando, tipo como todos, al principio con salto en alto, corría, salto en largo, y después en 2016, me decidí por hacer lanzamiento. Primero lo hice con jabalina, y me gustó, también me pareció atractivo el disco y no paré más. Después vino un provincial y un nacional en el que me fue bien que tuve un buen registro en disco".