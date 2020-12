Pucará con la ilusión en marcha por partida doble

El director técnico de la primera de Pucará sostuvo que "durante todo el tiempo que no se podía entrenar por la cuarentena fuerte, lo único que hicimos durante el tiempo que estuvimos parado fue mucho diálogo, muchos encuentros por whatsapp, porque era un trastorno por las razones laborales de cada chico hacerlo por zoom".

Boloqui agregó que "a nosotros se nos complicó mucho, sabemos que hay clubes que estuvieron más ordenados en ese aspecto del encuentro virtual, pero bueno cada uno se adaptó a la forma que pudo. La realidad nuestra es que mantuvimos los más de cuarenta chicos que teníamos, los cuales volvieron todos. No regresó ninguno con exceso de peso, que era un tema muy importante".

Pucará2.jpg El plantel de primera de Pucará entrena buscando la puesta a punto para afrontar el torneo liguista. UNO Santa Fe

El exDT del seleccionado femenino de la Liga Santafesina de Fútbol explicó que "ahora lo único que hacemos en las prácticas es volver a estar en contacto con la pelota, haciendo fútbol, sobre todo porque se estuvo mucho tiempo parado y hay que retomar el vínculo con el balón. Eso es para que cuando volvamos a trabajar la parte física de la pretemporada, estemos ya un poco más ambientado a la pelota".

El ex entrenador de Alumni de Pedro Gómez Cello en el departamento San Justo consideró que "En el regreso a los entrenamientos los vi muy bien a los jugadores, destaco que los chicos demostraron una gran predisposición, con lo cual han demostrado un gran sentido de pertenencia hacia el club. A ellos hay que sumarle algunos valores que se han sumado, porque tenemos un desafío importante, hay muchos jugadores que tienen un temple bárbaro. Con lo cual te digo que están muy entusiasmados, y tenemos muchas expectativas para lo que viene".

En la continuidad del plan de trabajo, Daniel Boloqui, sostuvo que "la intención es arrancar la pretemporada entre el 7 y el 15 de enero, a ver si se puede hacer algún torneo de verano, cortito entre cuatro o cinco clubes acá entre nosotros, y después apostamos a poder participar del Tiburón Lagunero, que es lo que te da el pretorneo, ya entras en una competencia más intensa, en ese torneo pasas a tener más ritmo, acercándose más a lo que se juega a lo largo del campeonato".

En cuanto al parate de seis o siete meses y cómo afectará en el jugador liguista, el director técnico de la entidad de barrio Transporte consideró que "esto sin dudas nos va a afectar a todos, teniendo en cuenta que había muchos chicos que tenían expectativas de pasar de jugar en reserva a primera, había algunos que era su último jugando, y capaz que tuvo que hacer una despedida o un retiro forzado, y con la cuestión que a todos nos costó este parate. Igualmente, nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva manera de jugar y de entrenar, por el momento, y hasta que no salga el tema vacuna".

Pucará3.jpg El fútbol femenino de Pucará también regresó a las prácticas con un muy número de jugadoras. UNO Santa Fe

Las chicas también quieren jugar

Bajo la conducción de Daniel Peter, comenzó el fútbol femenino hace un par de semanas en el club Pucará con una muy buena concurrencia de jugadoras, con el objetivo de ampliar la base y armar un buen grupo de chicas para participar en primera y reserva de la B de la Liga Santafesina.

"Hemos empezado a principios de este año con el fútbol femenino, me trajo el presidente Gabriel Amarilla para que les dé una mano porque no tenían en ese momento profesor en femenino, y bueno me animé a venir con ellos, teniendo en cuenta que también está Daniel Boloqui a quien conozco mucho y fue uno de los que me recomendó" señaló Daniel Peter.

Pucará4.jpg El DT Daniel Boloqui tiene diagramada la pretemporada para el equipo de barrio Transporte. UNO Santa Fe

El entrenador de fútbol femenino de Pucará sostuvo que "si bien pertenezco a la Liga Santafesina de Fútbol, el año pasado estuve a cargo de los selectivos, y como este año ha pasado esto con la pandemia, se demoró todo, y arrancamos un par de semanas con los entrenamientos, en el cual se han sumado muchas chicas, lo cual me pone muy contento".

"La cuarentena fue muy difícil para todos por igual, salvo los equipos de alto nivel como Colón o Unión, que recién comenzaron, después nos liberaron a nosotros. La vuelta a las prácticas fue duro, porque las chicas después de estar paradas casi ocho meses, no es sencillo regresar a entrenar y no tener ninguna secuela de algún tipo. Nos estamos preparando porque estamos en la división B, y el objetivo en Pucará es ascender. En el ámbito de Liga el fútbol femenino ha crecido mucho, hay 17 equipos en primera, y hay 14 en reserva, un muy buen número. La verdad es que el fútbol femenino viene creciendo a pasos agigantados" destacó el responsable técnico del creciente fútbol femenino de Pucará.