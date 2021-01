Rafael Benítez desestimó la oferta de ser técnico de CHile

Benítez, extécnico de Real Madrid, Valencia, Liverpool, Newcastle, Chelsea, Napoli e Inter de Milan, entre otros, actualmente está al frente del plantel de Dalian Yifang, del fútbol chino.

Aunque todavía no rompió su contrato, Chile busca un reemplazante para Rueda, quien está a punto de reemplazar al portugués Carlos Queiroz al frente de la selección de Colombia. Aunque no se informaron los nombres de los restantes candidatos, algunas versiones apuntan con énfasis a Ariel Holan, el ex DT de Independiente, actualmente en Universidad Católica.

Transcurridas cuatro fechas, Chile marcha en el sexto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, con 4 puntos (una victoria, un empate y dos derrotas).