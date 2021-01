Roger Meurzet arrancó con todo su preparación

"El objetivo en este comienzo de año es ponerme a punto para el Argentino de Mayores que se va a realizar en abril en Concepción del Uruguay, pero por todo este tema del coronavirus se puede mover, tal como ocurrió el año pasado que se terminó haciendo en Rosario" comenzó explicando Roger Meurzet a UNO Santa Fe.

Roger2.jpg El corondino comenzó en 2008 en el atletismo a partir de haber visto los Juegos Olímpicos, y en 2011 se espacializó 400 con vallas. UNO Santa Fe

El atleta oriundo de la ciudad de Coronda manifestó que "el año pasado me fue bien, ya que si bien yo hace como doce años que hago atletismo, el año pasado me incliné a hacer 100m ya que venía haciendo 400 con vallas. Cada tanto hacía un 100m, nunca lo entrenaba al ciento por ciento, y dentro de todo me fue bien porque pude clasificar al Nacional. Que fue difícil porque por el tema Covid-19 había cupo, fue más limitado que otro años, así y todo hice la marca para poder ir, salí campeón provincial, que fueron dos de las carreras que pude hacer antes de ir a Rosario".

El deportista entrenado por Leonel Carrizo contó que "después de lo que fue todo el parate por el coronavirus, en el primer torneo no pude competir porque venía de una lesión, y pude volver a competir en el segundo Regreso. Fue dentro de todo aceptable por haber sido la primera competencia del año, en donde salí tercero, y después en el Provincial me reivindiqué por así decirlo porque pude ganar".

"Luego en el Nacional me fue bien, corrí las series y logré pasar a la final, así que de cambiar de una prueba totalmente distinta a otra a estar entre los ochos mejores de Argentina, fue algo meritorio, y en la final no me fue del todo bien, porque la lesión que venía trayendo la sentí un poco y quedé séptimo en la final" comentó Roger que todos los días entrena varias horas en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti.

Roger3.jpg Meurzet tiene 26 años de edad, y entrena de lunes a viernes en el Card, y los sábados en el parque del Sur de nuestra capital. UNO Santa Fe

Más expresiones del corondino

A cerca de como viene la preparación para la presente temporada Meurzet sostuvo que "la preparación viene muy bien, de lunes a viernes en el Card, y los sábados en el parque Sur porque no se abre acá la pista. Los torneos previos a ese estamos viendo si podemos participar en algunos acá en la pista, porque siempre hay problemas para poder utilizarla. Y los Gran Prix, que son buenos porque siempre se hacen dos carreras de 100m en tres días y eso está bueno porque se pueden corregir errores rápidos y poder plasmarlos inmediatamente. Siempre con el tema covid viendo hasta último momento que se puede hacer porque todavía no está programado un Provincial, pero siempre se hace antes de un Nacional. Ahí ya serían tres carreras, pero tenemos ganas de hacer cinco, y ver de ir al preolímpico en San Juan".

Como todos los deportistas y los atletas en particular la cuarentena del primer semestre obligó a buscar alternativas para mantenerse en estado. Sobre esta cuestión de como lo afrontó, Roger describió que "al principio tuve que entrenar en el garage de la casa de mi novia en Paraná, es un poco grande, y ahí pudimos hacer algunas cosas. Me compré algunas pesas, y allá al principio de la pandemia ellos tuvieron pocos casos, entonces se podía salir a correr a un parque, y eso me facilitó un montón. Cuando llegó el tiempo de la pista fue mucho mejor, igual había que tomar recaudos. Entonces era como que esa búsqueda que hicimos durante la cuarentena lo tuvimos que afrontar para no perder estado. Igualmente el entrenar en un piso duro me trajo los dolores lógicos de correr en el cemento".

"Mis comienzos en el atletismo fue mucho más atípico que la mayoría de mis compañeros, porque ellos arrancaron con los juegos Evita, arranqué en el 2008, pero fue a partir de ver los Juegos Olímpicos de ese año, me llamó la atención y vine a la pista. Acá me recibió Federico Ruiz, al principio cuando sos chico querés hacer de todo, te recomiendan eso, porque por ahí te puede gustar alguna especialidad y el entrenador observa que tenés condiciones para otra cosa, y hacés lo que tenés mejor rendimiento. A los 3 años me incliné en 400 con vallas, y ahora hace poco en los 100m" expresó a cerca de como comenzó en el atletismo.

Por último, lo consultamos a cerca de este programa de la Cada en la que fue convocado y sobre lo que sostuvo que "La idea es preparar los relevos para los futuros campeonatos internacionales, se realizarán algunas concentraciones para lo que es relevos de 4x100, porque también está 4x400, aunque eso quedará para un poquito más adelante. Pero también para las demás categorías, porque este año está planificado que se haga el Sudamericano U18, U20, el de Mayores y no se el de U23. Entonces la intención es llevar un equipo competitivo, porque se ha armado la posta sobre la marcha, y ahora se le quiere dar mayor importancia, por eso han llamado a los mejores del país".