San Martín de San Juan tiene poco margen de error contra Gimnasia

San Martín de San Juan, cada vez más complicado con el descenso, recibirá desde las 20 a Gimnasia (LP) por la Fecha 6 del Torneo Clausura

San Martín (SJ) y Gimnasia se enfrentarán este sábado en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez, por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

El encuentro se disputaráa partir de las 20 horas, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de ESPN Premium.

El "Santo" sanjuanino viene de rescatar un punto en Córdoba pero sigue muy complicado en ambas tablas, mientras que el "Lobo" busca un triunfo que lo acomode más arriba en la zona.

San Martín (SJ) empató en su visita a Talleres en Córdoba, con una actuación deslumbrante y excelente de Matías Borgogno. El arquero, tras el empate ante la "T", aseveró: "El punto sirve muchísimo. Después de una semana difícil, necesitábamos sumar”. Sin embargo, el "Santo" sanjuanino sigue muy complicado, ya que se encuentra último en la tabla anual y en la de promedios.

Por su parte, Gimnasia, que acumulaba tres partidos invicto, en la última jornada cayó 2-1 ante Lanús en El Bosque. En busca de la recuperación en San Juan, la buena noticia para el cuerpo técnico es que Pedro Silva Torrejón volvió a trabajar a la par de sus compañeros y volvería al once titular.

Sin embargo, quien sufrió una lesión muscular es Norberto Briasco y será baja para visitar al equipo de Leandro Romagnoli. Por otro lado, Ivo Mammini dejó Gimnasia y jugará en el AIK de Suecia.

Probables formaciones

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba o Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Sebastián Lomónaco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Hora de inicio: 20.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Luis Lobo Medina.

Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez.

Televisa: ESPN Premium.