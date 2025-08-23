Uno Santa Fe | Ovación | San Martín

San Martín de San Juan tiene poco margen de error contra Gimnasia

San Martín de San Juan, cada vez más complicado con el descenso, recibirá desde las 20 a Gimnasia (LP) por la Fecha 6 del Torneo Clausura

23 de agosto 2025 · 08:57hs
San Martín de San Juan tiene poco margen de error contra Gimnasia

San Martín (SJ) y Gimnasia se enfrentarán este sábado en el Estadio Hilario Sánchez Rodríguez, por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

El encuentro se disputaráa partir de las 20 horas, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de ESPN Premium.

El "Santo" sanjuanino viene de rescatar un punto en Córdoba pero sigue muy complicado en ambas tablas, mientras que el "Lobo" busca un triunfo que lo acomode más arriba en la zona.

San Martín (SJ) empató en su visita a Talleres en Córdoba, con una actuación deslumbrante y excelente de Matías Borgogno. El arquero, tras el empate ante la "T", aseveró: "El punto sirve muchísimo. Después de una semana difícil, necesitábamos sumar”. Sin embargo, el "Santo" sanjuanino sigue muy complicado, ya que se encuentra último en la tabla anual y en la de promedios.

LEER MÁS: San Lorenzo busca un poco de paz contra Instituto

Por su parte, Gimnasia, que acumulaba tres partidos invicto, en la última jornada cayó 2-1 ante Lanús en El Bosque. En busca de la recuperación en San Juan, la buena noticia para el cuerpo técnico es que Pedro Silva Torrejón volvió a trabajar a la par de sus compañeros y volvería al once titular.

Sin embargo, quien sufrió una lesión muscular es Norberto Briasco y será baja para visitar al equipo de Leandro Romagnoli. Por otro lado, Ivo Mammini dejó Gimnasia y jugará en el AIK de Suecia.

Probables formaciones

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba o Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Sebastián Lomónaco, Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Hora de inicio: 20.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Luis Lobo Medina.

Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez.

Televisa: ESPN Premium.

San Martín Gimnasia Fernando Espinosa
Noticias relacionadas
dibu martinez volvio al arco de aston villa con reves frente a brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

echeverri sumo sus primeros minutos en la derrota de bayer leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

valentin perrone largara segundo en el gp de hungria

Valentín Perrone largará segundo en el GP de Hungría

el tottenham de romero vencio a manchester city y es lider

El Tottenham de Romero venció a Manchester City y es líder

Lo último

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Último Momento
Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Dibu Martínez volvió al arco de Aston Villa con revés frente a Brentford

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

Echeverri sumó sus primeros minutos en la derrota de Bayer Leverkusen

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

La motosierra no tocó a los sobreprecios: Suizo Argentina, el intermediario millonario de la salud

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

Ovación
Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Unión venció a Defensa y sigue su camino rumbo a la final por el ascenso

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se pone en marcha la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Se completa la última fecha del Apertura Marcos Méndez

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Mirá cómo viene Colón con el arbitraje de Bruno Amiconi

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Argentina goleó a Nicaragua en el inicio de la AmeriCup

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"