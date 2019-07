Scaloni: "No me gusto el árbitro, no estuvo a la altura"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, evaluó esta noche que "ningún jugador" debe dejar de vestir la camiseta albiceleste por decisión propia, luego de la derrota ante Brasil en la semifinal de la Copa América 2019, a la que catalogó de "injusta" por el desempeño de su equipo en Belo Horizonte.

"Cuando pasó lo de Rusia, les dije a los jugadores que ninguno se tiene que bajar de la Selección, sino que el entrenador tiene que no convocarlo. Estos pibes, jugando de esta manera, seguramente tengan futuro. El entrenador de turno en ese caso tiene que decidir si los convoca o no, porque son chicos que quieren la camiseta demasiado, juegan con un amor propio increíble", explicó Scaloni.

En conferencia de prensa, respecto del análisis del 0-2 en Belo Horizonte, le reclamó a los hinchas argentinos no quedarse con que "sólo vale ganar", se podrá "avanzar mucho".

"Por méritos, Argentina tendría que haber sido finalista, pero a veces el fútbol es injusto y no digo que Brasil hizo sus cosas y está en la final. Pero si lo mirás solo del lado en cuanto al juego, no se puede reprochar nada. Estos jugadores tienen presente y futuro, si tomamos conciencia que a veces un resultado adverso puede ser positivo, habremos avanzando mucho. Ojalá así sea para el fútbol argentino", indicó.

Asimismo, criticó duramente el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano: "No me gustó, no soy de hablar. El juez de línea condicionaba a los que tenían amarilla diciéndole que vaya con cuidado. En las jugadas chiquitas, fueron todas para el otro lado. No estuvo a la altura de un partido de éste calibre".