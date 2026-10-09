Todo listo para la Copa Continental de Triatlón en la Costanera de Santa Fe

Los 105 atletas de 18 países y tres continentes fueron recibidos por autoridades provinciales. La competencia se disputará este sábado, en el marco de un fin de semana largo con actividades en todo el territorio santafesino.

Autoridades provinciales recibieron en la ciudad de Santa Fe, a los 105 atletas de 18 países y tres continentes que participarán de la Copa Continental de Triatlón, que se disputará este sábado 10 de octubre. La bienvenida tuvo lugar en el Parador Santa Fe de la Costanera Este, después de que los deportistas reconocieran el circuito en el que competirán. El encuentro permitió recibir a las delegaciones internacionales que serán parte de una nueva cita deportiva de relevancia para la provincia y de continuidad del legado de los Juegos Suramericanos, según destacó la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.

La funcionaria celebró la agenda de actividades prevista para el fin de semana largo: “Además de eventos deportivos, tenemos propuestas musicales muy importantes en la ciudad y actividades gastronómicas. Hay muchísimo para destacar y para disfrutar haciendo turismo en la provincia invencible de Santa Fe”.

La Copa Continental de Triatlón, competencia de nivel internacional

La Copa Continental de Triatlón reúne a atletas de distintas partes del mundo y tiene como uno de sus principales atractivos las pruebas de élite, cuyos participantes buscarán sumar puntos en el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El certamen, que también incluirá la categoría júnior, permitirá que Santa Fe vuelva a posicionarse como escenario de competencias deportivas de alto rendimiento.

“Es una competencia de nivel internacional; nos preparamos durante mucho tiempo para esto”, indicó la subsecretaria de Deportes de la Provincia, Virginia Vottero. La funcionaria recordó que “durante 14 días vivimos a pleno los Juegos Suramericanos y hoy seguimos”, porque “eso es lo que queremos para la provincia y el deporte santafesino: que Santa Fe se consolide como la capital nacional del deporte, como dice siempre el gobernador Maximiliano Pullaro”.

Vottero detalló que la actividad de la Copa Continental se desarrollará este sábado a las 7, 8, 11 y 13. Además, señaló que “el lunes continuará la Copa Santa Fe, que también será un gran evento deportivo. Eso es lo que queremos construir para la provincia de Santa Fe, continuando con el legado de los Juegos”.

Entusiasmo de los deportistas

En la antesala del certamen internacional, varios de los deportistas que competirán -y que también participaron de los Juegos Suramericanos- compartieron sus expectativas. El santafesino Tadeo Baruffato se mostró “muy contento de poder tener, por tercera vez este año, incluyendo los Juegos Suramericanos, una competencia internacional”, y destacó “el trabajo de la Asociación y el apoyo de la Provincia, porque, si no, sería imposible”.

Rosa Martínez, de Venezuela, señaló: “Mi expectativa es llevarrme el primer lugar. Espero que se den las cosas. Estoy feliz porque la gente es muy amable y agradecida por cómo Santa Fe nos recibe. El circuito está muy bueno, así que toca disfrutar de la carrera”.

Por su parte, Mateo Mendoza, de Chile, expresó: “En los Juegos Suramericanos tuve un buen resultado y espero que este fin de semana sea algo parecido. El circuito es desafiante, hay más competidores y el nivel es alto, así que será una buena experiencia”.