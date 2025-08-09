Uno Santa Fe | Ovación | Tomás Etcheverry

Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters de Cincinnati

El argentino Tomás Etcheverry perdió ante el canadiense Felix Auger-Aliassime y se despidió en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati

9 de agosto 2025 · 17:17hs
Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters de Cincinnati

El argentino Tomás Etcheverry quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati al caer ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-2 y 7-6(3).

Etcheverry, que venía de una trabajada remontada en su debut ante Juncheng Shang, no logró mantener el nivel y cedió en sets corridos ante un rival que, si bien llegaba sin victorias desde Wimbledon, mostró mayor consistencia en los momentos clave.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el platense, que no encontró respuestas ante la solidez del servicio de Auger-Aliassime. El canadiense, 23° preclasificado, ganó todos sus turnos de saque y conectó cuatro aces y neutralizó cualquier intento de reacción por parte del argentino. El primer set se resolvió rápidamente en favor del norteamericano, que se lo adjudicó por 6-2.

En la segunda manga, Etcheverry elevó su nivel y logró sostener el ritmo del partido para forzar un tiebreak tras mantener sus juegos de servicio. Sin embargo, en el desempate volvió a mostrarse errático, y Auger-Aliassime capitalizó los errores para cerrar el encuentro en una hora y 39 minutos. La derrota deja al argentino sin posibilidades de avanzar en el último torneo de categoría 1000 antes del US Open.

Etcheverry no pudo repetir la solidez mental que lo había llevado a superar un duro estreno ante Shang, donde había revertido un marcador adverso con parciales de 6-7(5), 7-6(4), 6-4.

La marplatense Sierra se despidió en el cuadro femenino

La jornada también dejó la eliminación de Solana Sierra en el cuadro femenino. La marplatense, que ingresó como lucky loser, cayó ante la estadounidense Iva Jovic por 6-3 y 7-6, en un encuentro donde mostró carácter pero no logró imponerse en los tramos decisivos.

Tomás Etcheverry Cincinnati
