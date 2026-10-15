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Unión debuta en la Liga Argentina contra Bochas SC en el Malvicino

Unión pondrá en marcha, desde las 21.30, una nueva ilusión en la Liga Argentina recibiendo a Bochas SC

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2026 · 14:12hs
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Unión debuta en la Liga Argentina contra Bochas SC en el Malvicino

Prensa Unión

Unión pondrá en marcha este jueves una nueva ilusión en la Liga Argentina. Desde las 21.30, recibirá a Bochas Sport Club en el estadio Ángel Malvicino, en un encuentro que marcará el debut de ambos conjuntos en la competencia y el primer desafío ante su público en Santa Fe.

El conjunto santafesino iniciará su participación en la segunda categoría del básquet nacional con el objetivo de hacerse fuerte en casa y comenzar el torneo con una victoria. El Malvicino será el escenario del estreno, en una temporada en la que el acompañamiento de los hinchas puede convertirse en un factor importante para el equipo.

• LEER MÁS: Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

El duelo ante Bochas Sport Club abrirá el camino de Unión en una competencia exigente, en la que buscará sostener la regularidad y aprovechar cada presentación como local para sumar puntos importantes.

Entradas y abonos para acompañar a Unión

En la previa del debut, la dirigencia de Unión dio a conocer los valores de las entradas para el partido inaugural y habilitó la venta de abonos para los hinchas que quieran acompañar al equipo durante toda la fase regular en Santa Fe.

Los abonos contemplan los 16 encuentros que el Rojiblanco disputará como local en el estadio Ángel Malvicino. El costo establecido es de $200.000 para socios y $325.000 para no socios.

Formato de la Liga Argentina

La temporada 26/27 repite el formato de la campaña anterior, que coronó a Lanús como el campeón y el ascendido a la máxima categoría. Se disputará un torneo único con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 elencos cada uno. En su interior se jugará con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia.

Cada equipo disputará un total de 32 encuentros antes del comienzo de los playoffs. La fase regular culminará a mediados de abril 2027 para dar paso a los playoffs. En esa instancia, los equipos ubicados de 1° al 4° puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5° al 12° lugar. La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia pero a partir de cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2027/28.

La nueva temporada tendrá flamantes pasajeros, 27 equipos repiten de la edición pasada, pero siete harán su presentación. Bartolomé Mitre de Posadas y River llegan como los ascendidos desde La Liga Federal, en tanto que Unión bajó desde la máxima categoría para disputar un certamen del que ya fue campeón en un par de oportunidades.

El Ceibo de San Francisco y Regatas de San Nicolás también adquirieron plaza para disputar la temporada que está a punto de comenzar. Barrio Jardín de Tucumán, por su parte, tomó el lugar de Estudiantes, de esa misma provincia, y Riachuelo de La Rioja ocupará por su cuenta la plaza que tuvo integrando Fusión Riojana.

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