Santa Fe tiene todo listo para recibir el Sudamericano U23 de atletismo

El XII Campeonato Sudamericano U23 se disputará el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026 la remozada pista del CARD Pedro A. Candioti en la ciudad de Santa Fe.

Por segunda vez, la Argentina será sede del XII Campeonato Sudamericano U23. Se disputará entre el 16 y 18 de octubre en la renovada pista sintética del CARD, en Santa Fe, donde acaba de vivirse la gran fiesta de los 13° Juegos Deportivos Sudamericanos, que ofreció un nuevo superlativo en atletismo con la presencia de figuras mundiales.

La categoría u23, cuyo campeonato surgió hace más de dos décadas, es el último escalón para los atletas antes de ingresar definitivamente en las competencias de mayores. La Argentina ya organizó la segunda edición de este Campeonato en 2006, cuando formó parte de los Juegos Odesur (algo que también sucedió en Medellín 2010).

Presencias de jerarquía en el CARD de Santa Fe

Para esta edición de Santa Fe 2026, Brasil ha designado un plantel completo con casi todas las figuras u23, que serán lideradas por el flamante campeón mundial u20 de lanzamiento de bala, Alessandro Borges Soares. El equipo también incluye otros grandes valores como el velocista Renán Correa de Lima Gallina (medalla de oro de los 200 metros en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023), el vallista Thiago Resende Ornelas, la recordwoman juvenil de sprint Hakelly de Souza Maximiano y la flamante subcampeona de salto en alto en los Juegos Sudamericanos, Maria Eduarda de Oliveira. El citado Thiago viene de establecer la plusmarca sudamericana u23 de los 110 metros con vallas con 13.40, durante su gira europea, en Braga.

También el atletismo argentino contará con sus mejores valores de la categoría y plantel completo. Entre los varones estará el nuevo recordman absoluto de salto en largo Martín Saavedra (7.82) y también los mejores sprinters de la actualidad en 100 metros, los hermanos Lucas y Tomás Villegas, al igual que el santafesino –de Rafaela- Tomás Pablo Mondino, quien viene de integrar uno de los relevos medallistas en los Juegos y buscar recuperar la forma física-técnica que lo convirtió en una de las mayores promesas en nuestro atletismo.

El lanzador de martillo Gael Cardozo será el único atleta de la ciudad de Santa Fe en competir ante su público.

En los 110 metros con vallas estarán dos valores en ascenso como Francisco Ferreccio (autor del récord con 13.90) y Diego Pérez Güercio, en tanto que Uriel Muñoz tratará de mantener su condición de medallista en mediofondo y Tomás Olivera es la carta para el podio en martillo.

En damas, habrá también destacadas atletas como las nuevas recordistas nacionales de la categoría Milagros Damico (11.48 en 100) y Helen Bernard Stilling (13.40 en vallas), además de atletas que también ya tienen podios sudamericanos en juveniles como la garrochista Carolina Scarponi, la lanzadora de martillo Giuliana Baigorria, la mediofondista Rosa Velardez y la lanzadora de jabalina Milagros Rosas.

Guyana envía seis atletas, incluyendo al semifinalista de 200 y 400 en el Mundial u20 de Oregón, Tishawn Easton. Por Uruguay viene un equipo numeroso, que cuenta entre sus figuras con los velocistas Santiago Lazar y Adrián Nicolari, y el mediofondista Gonzalo Gervasoni, mientras que Antonella Bonomi –aún de la categoría u18- aspira a seguir mejorando su récord de 3.000 con obstáculos.

El velocista rafaelino Tomás Mondino buscará dejar su huella en el Sudamericano.

Argentina con varios atletas santafesinos

La ciudad de Santa Fe tendrá un sólo representante en la competencia a desarrollarse en el CARD. Se trata de Gael Cardozo de Velocidad y Resistencia, quien competirá este viernes 16, a las 19.05, en la prueba de lanzamiento del martillo. Será el único atleta de la Asociación Santafesina, y con 19 años, este estudiantes de Educación Física, merece el apoyo del público local.

En el equipo argentino que competirá en Santa Fe se destaca sin dudas la presencia del joven velocista Tomás Mondino que volverá a representar a la ciudad de Rafaela en una competencia de jerarquía internacional. El sábado a las 18, formará parte del equipo en la prueba de relevos masculinos 4x100 metros. Por otro lado, el domingo será el turno de su prueba individual: los 200 metros llanos. Las series clasificatorias están programadas para las 11 horas.

También competirá Germán Muñoz de San Guillermo en los 400 con vallas y en el relevo 4x400, Ayrton Franco de Reconquista en salto con garrocha, Ezequiel Barra de Roldán en lanzamiento de jabalina, Violeta Palacios de Rosario en lanzamiento de jabalina, Emilia Gigón de Rosario en 3.000 metros con obstáculos, y Paloma Feito de Funes en 100 metros con vallas. Vale destacar que Valeria Chiaraviglio, hermana de Germán, es una de las kinesiologas del equipo nacional que competirá en el Sudamericano U23.

Cronograma de competencias Jornada Viernes 16 de octubre

-Varones: Marcha 20000 metros, 400, 200, 150, 800, 1500, 5000, 10.000, 100, lanzamiento de martillo, jabalina, disco, bala, 400 con vallas, 3.000 con obstáculos, 110 con vallas, triple, largo, garrocha y alto.

-Mujeres: Marcha 20000 metros, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10.000, 100, 150, martillo, jabalina, disco, bala, 400 con vallas, 3.000 con obstáculos, 100 con vallas, triple, largo, garrocha y alto.