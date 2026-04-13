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Aprehendieron a cuatro personas y les secuestraron ocho ladrillos de droga en un operativo en el norte de la ciudad

Sucedió este domingo por la noche cuando oficiales del Comando Radioeléctrico chequearon a cuatro personas que se movilizaban en un auto

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de abril 2026 · 09:09hs
Cuatro detenidos

gentileza

Cuatro detenidos, dos hombres y dos personas, por tenencia de droga en un operativo policial
La droga secuestrada durante el operativo policial que terminó con cuatro detenidos

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La droga secuestrada durante el operativo policial que terminó con cuatro detenidos

Este domingo por la noche, en la esquina de Florencio Sánchez y Aguado, en el norte de la ciudad de Santa Fe, oficiales del Comando Radioeléctrico aprehendieron a cuatro personas: dos mujeres, identificadas como M. F. y L. M., y dos hombres, C. R. y L. R.. Durante la requisa, les secuestraron ocho ladrillos de estupefacientes.

detenidos operativo drogas
Cuatro detenidos, dos hombres y dos personas, por tenencia de droga en un operativo policial

Cuatro detenidos, dos hombres y dos personas, por tenencia de droga en un operativo policial

Tras el procedimiento, los efectivos convocaron a testigos y dieron intervención a los peritos de Antidrogas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Ley nacional de estupefacientes

Debido a que la droga se encontraba en ladrillos y no fraccionada, el caso se encuadra como un procedimiento de calle, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Cadena de custodia

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe del procedimiento y dispuso que, en caso de corresponder, durante la mañana de este lunes la causa sea remitida a la Justicia Federal de Santa Fe.

En tanto, las cuatro personas permanecen aprehendidas e identificadas, mientras que los estupefacientes secuestrados quedaron bajo cadena de custodia.

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personas droga operativo
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