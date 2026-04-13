Aprehendieron a cuatro personas y les secuestraron ocho ladrillos de droga en un operativo en el norte de la ciudad

Sucedió este domingo por la noche cuando oficiales del Comando Radioeléctrico chequearon a cuatro personas que se movilizaban en un auto

Este domingo por la noche, en la esquina de Florencio Sánchez y Aguado , en el norte de la ciudad de Santa Fe , oficiales del Comando Radioeléctrico aprehendieron a cuatro personas : dos mujeres, identificadas como M. F. y L. M. , y dos hombres, C. R. y L. R. . Durante la requisa, les secuestraron ocho ladrillos de estupefacientes .

Tras el procedimiento, los efectivos convocaron a testigos y dieron intervención a los peritos de Antidrogas de la Policía de Investigaciones (PDI) .

Ley nacional de estupefacientes

Debido a que la droga se encontraba en ladrillos y no fraccionada, el caso se encuadra como un procedimiento de calle, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Cadena de custodia

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe del procedimiento y dispuso que, en caso de corresponder, durante la mañana de este lunes la causa sea remitida a la Justicia Federal de Santa Fe.

En tanto, las cuatro personas permanecen aprehendidas e identificadas, mientras que los estupefacientes secuestrados quedaron bajo cadena de custodia.

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