El viernes por la tarde, cerca de las 19, una combi que llevaba desde San Justo y con destino a la ciudad de Paraná a integrantes del club Sanjustino de básquet a disputar un torneo, sufrió un ataque de los "tirapiedras" en la Circunvalación a la altura de Cilsa. "Por suerte no fue una tragedia, pero la zona está muy oscura", le dijo al Móvil de UNO, Diego, quien manejaba el vehículo al momento del ataque, sobre lo ocurrido.

piedrazo circunvalación cilsa.jpg "Por suerte no fue una tragedia", manifesto el conductor del vehículo apedreado en Circunvalación. UNO Santa Fe

"No quisimos parar en ese momento, pero lo hicimos un poco más adelante, ya frente al ingreso de la entidad y al igual que yo lo hicieron otros tres camiones, todos con impactos en los parabrisas", agregó sobre el suceso.

En la mano contraria a la que se suscitaron los hechos, se pudo ver un patrullero. "Lo paramos y pudimos informarle lo que pasaba. Les remarcamos que si esto seguía así, podían matar a alguien. Nosotros tuvimos suerte porque ni a mí ni a mi acompañante nos dio en la cabeza", destacó Diego.

"No sé si se esconden cuando lo hacen, si es para robar o si es solo por hobby, porque no vi a nadie. Solo puedo decir que eran las 19, que había luz y estuvimos ahí un buen rato. Nos tomaron la declaración y mucho más la policía no puede hacer, porque en la mayoría de los casos si los atrapaban, al otro día están otra vez en la calle. La policía está atada, en este tipo de hecho", concluyó.

