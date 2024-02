Nuevo robo a la escuela Ravera: a pesar la custodia policial se llevaron 60 metros de cable

Embed

En ese sentido, el director de la escuela, Diego Cardozo, habló con UNO Santa Fe y señaló que hay dos situaciones: “La primera es que el vandalismo y el robo que se le ha realizado a la escuela, sistemáticamente, desde la tercera semana de enero y esta parte de febrero nos ha dejado una situación de imposibilidad de arrancar las clases. Hoy todavía no hay inodoros, no hay puertas, el agua está funcionando casi a medias, porque no hay electricidad en un sector de la escuela donde están las bombas apagadas”.