Caputo le respondió a Pullaro y a los gobernadores que pidieron bajar retenciones: "Al país lo construimos entre todos"

Luego de que los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, integrantes de la Región Centro, hayan pedido conjuntamente la baja de retenciones al campo, el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo salió a responder a los gobernadores afirmando que "Todavía no hemos visto una provincia reducir Ingresos Brutos

En su cuenta de X, el ministro comenzó en primer lugar: "Estimados, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos logrado en apenas un año. La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable, y es el mayor reaseguro para todos los sectores productivos de que Argentina ya no va a caer en las crisis que hemos estado inmersos por décadas".