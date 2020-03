El gobierno de la provincia quería dar por terminada la discusión de la ley de necesidad este jueves en la Cámara de Diputados. En principio iba a ser por sí o por no al proyecto aprobado en el Senado, que era el que envió el Ejecutivo con algunas modificaciones. Desde la Casa Gris consideraban que la propuesta alternativa elevada por la UCR la semana pasada no contemplaba las necesidades de la gestión de Omar Perotti y que la discusión ya había tenido su recorrido. Había que darle un corte.

Pero, mientras algunos funcionarios insistían en que los diputados del PJ pidan el tratamiento sobre tablas del proyecto para dar por finalizada la discusión, en el ida y vuelta de las negociaciones se decidió estirar la definición.

El Frente Progresista anunciaba que el camino del Ejecutivo conducía al fracaso de la iniciativa. "Si el gobierno va por todo, se puede quedar sin nada", advirtió el diputado radical, Maximiliano Pullaro. Era repetir el escenario de diciembre pasado con la ley de emergencias.

Pero en el PJ se quejan de tener un presupuesto que no fue armado por el oficialismo y que esa ley ató de pies y manos a Perotti durante su primer año de gestión y que en 2021, cuando tenga su primer presupuesto de elaboración propia, ya se estará en un año electoral.

Desde ambos lados se reclaman mutuamente una instancia de diálogo seria, como si estuvieran hablando frente a un espejo. El proyecto enviado por Perotti era considerado inviable por la oposición. De la misma manera, el oficialismo entendía que con la iniciativa de los radicales, el exgobernador, Miguel Lifschitz, quería seguir gobernando desde la presidencia de la Cámara de Diputados. Por eso Lifschitz fue el blanco de todas las críticas del oficialismo esta semana.

Uocra en Legislatura.png El gremio de la Unión de Obreros de la Construcción se manifestó frente a la Legislatura cuando sesionaba Diputados para pedir por la ley que garantizará la obra pública y sostener las fuentes de trabajo.

Hasta el propio Perotti, en una actividad organizada en la propia Legislatura provincial este jueves por la mañana, habló de mezquindad política de la oposición si lo que se votaba en Diputados era la propuesta radical.

En el socialismo no cayeron bien esas declaraciones ni las que tuvieron los ministros de Gobierno y de Gestión Pública, Esteban Borgonovo y Rubén Michlig respectivamente, quienes fueron los que salieron a cuestionar a la oposición en los últimos días. Por eso, el presidente del interbloque del Frente Progresista, Pablo Farías, reclamó claridad al gobierno para saber "si realmente quieren lo que dicen que necesitan", en alusión a que con esas declaraciones y otras anteriores eso se parece más a un intento de romper todos los puentes de diálogo que a buscar un acercamiento.

"Solos no vamos a poder lograrlo. Necesitamos voluntad del gobierno para que salga la ley", aclaró Farías y agregó: "El bloque del PJ lo entendió muy bien. Llevar este tratamiento sobre tablas era ir al fracaso y no tenía ningún sentido. Por eso se entendió que se le podía dar un tratamiento muy rápido y se votó una preferencia para la próxima sesión, que puede ser la semana que viene o la otra. Aquí se abre la posibilidad de seguir discutiendo el proyecto".

Fuego amigo

Pero las críticas a la posición de los diputados del Frente también llegaron de parte de un aliado muy importante, como el intendente de la ciudad de Rosario y la más grande de la provincia, Pablo Javkin.

En la reunión que mantuvieron el miércoles por la noche los principales referentes del Frente Progresista hubo cruces picantes. Al respecto, Pablo Farías, dijo: "Javkin aclaró perfectamente que sus declaraciones eran un reclamo de todos los intendentes y presidentes de comuna, de que son necesarias herramientas (de financiamiento), pero que no era un reclamo específico a los legisladores, si no más bien algo general que también comprende al gobierno. Pero de ninguna manera él se está expresando en contra del Frente. De hecho acordamos todo lo que estamos haciendo en esta sesión de hoy".

Al ser consultado sobre si en la reunión del Frente se le recriminó a Javkin querer cortarse solo, Farías aseguró que no fueron esos los términos con los que se discutió en ese encuentro. "Muchas veces entre los distintos referentes políticos nos cuestionamos sobre qué es lo que decimos en los medios porque, soy muy respetuoso del trabajo periodístico, pero a veces el corte que el periodismo hace de una frase buscando un poco de pimienta en la noticia no se condice exactamente con lo que uno quiere expresar o uno se expresa mal preso de un momento de tensión y dice algo que no siente. Ayer no se le recriminó de esa manera a Javkin, si no que se le pidió que se explayara más y que nos explicara claramente cuál era su posición. Nos quedó claro y salimos todos con una posición unívoca", aseguró el exministro de Gobierno y uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la Cámara de Diputados.

La posición de Javkin, cercana al proyecto original de ley de necesidad, fue una de las recriminaciones que dirigentes frentistas le hicieron al intendente de Rosario. Algunos de los presentes coincidieron que los cuestionamientos más duros vinieron de parte del diputado radical, Fabián Palo Oliver, y que, al final, la discusión fue a los gritos. En el Frente Progresista están empezando a reacomodarse las fichas luego de perder la provincia en manos del justicialismo. Y el futuro inmediato indica que a la vuelta de la esquina están las elecciones intermedias de 2021, el paso previo a prepararse para pelear por la gobernación.

La foto con dos figuras políticas del gobierno macrista, como el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, no cayó para nada bien. En este momento un sector del radicalismo está planteando ampliar el Frente Progresista e incorporar al PRO. Mientras que otros radicales y los socialistas tienen al partido del expresidente Mauricio Macri como un límite.

Pero a pesar del ruido político interno del Frente Progresista, Javkin planteó la necesidad de los gobiernos locales de contar con una ayuda financiera y la ley de necesidad parece el atajo más cercano para tenerla. Por eso fue con una propuesta que se discutió para intentar que todos ganen algo y, también, cedan algo.

La idea planteada, a grandes rasgos, es tomar del proyecto del radicalismo toda la propuesta para los gobiernos locales y dejar para el oficialismo el financiamiento solicitado en el proyecto votado en el Senado. De esa manera oficialismo y oposición tendrían los recursos que le garantizarían poder llevar adelante sus proyectos de gobierno para 2020 –en la provincia y en los gobiernos locales– sin mayores inconvenientes. La ventaja, señalaban algunos dirigentes en el hall de la Legislatura, es que los senadores del PJ ya recortaron bastante las delegaciones de facultades que había en el proyecto original y eso facilitaría acercar posiciones.

Ese planteo se les llevó a los diputados del PJ, cuyos principales referentes se fueron a reunir con el gobernador mientras se desarrollaba la sesión de este jueves para continuar con las negociaciones. Luego, a las 18, comenzó una reunión en el Senado entre los principales referentes del justicialismo y del Frente Progresista. Algunos diputados aseguraron que el hecho de que Javkin haya presentado una variante que busca encontrar un punto medio entre los proyectos del oficialismo y la oposición permite sacarle peso político al proyecto. "Ni Lifschitz tiene que votar algo que propone Perotti, ni el gobernador tiene que votar lo que propone el presidente de la Cámara de Diputados", confió una fuente que pidió mantener su nombre en reserva.

Este jueves se abrió una pequeña ventana para el diálogo. Ahora hay que ver si desde ambos lados se dejan de lado las declamaciones y se pasa a las acciones para lograr un acuerdo que le permita a la política santafesina salir del pantano que se armó con una fallida transición, un presupuesto hecho por la oposición y con las polémicas emergencias y necesidades.