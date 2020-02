El jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Declaración para manifestar su preocupación por las declaraciones que hace días hizo el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo, sobre el sistema previsional de la provincia. En una entrevista con UNO Santa Fe el funcionario político de Omar Perotti afirmó que "si no se hacen modificaciones, el sistema jubilatorio de Santa Fe es una ilusión".

El jueves pasado la diputada del socialismo, Gisel Mahmud, se hizo eco de esas declaraciones y presentó un proyecto de declaración por el cual la Cámara baja provincial manifestó su preocupación. En diálogo con UNO Santa Fe, Mahmud expresó: "El objetivo del proyecto es que la Cámara pueda alertar o manifestar su preocupación frente a los dichos del ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, que manifestó que el sistema jubilatorio de la provincia de Santa Fe es una ilusión. Además, dijo que va a haber que modificar lo que haya que modificar para que esto deje de ser un sistema deficitario".

"Entre las cosas que mencionó –acotó la legisladora– dijo que habrá que repensar si todos los beneficiarios actuales del sistema son beneficiarios que se pueden mantener en un sistema que sea sustentable y que se va a tener que ver el monto de los aportes y cosas que, si bien no tuvimos una comunicación oficial donde el gobierno nos informe qué está pensando hacer con la Caja de Jubilaciones, sí nos preocupan algunas de estas declaraciones".

Luego agregó: "Queremos alertar desde la Cámara de Diputados la importancia que para nosotros tiene que, en estas modificaciones que se plantean y que habrá que discutir, no se toque la conquista que se consiguió en Santa Fe y que es un ejemplo para todo el país, que es el 82% móvil para nuestros jubilados y jubiladas y la regulación que hoy tenemos que permite que esa movilidad jubilatoria del 82% sea actualizada automáticamente cuando se aumentan los salarios. Eso es algo muy distinto a lo que sucede a nivel nacional y en el resto de los sistemas de seguridad social provinciales".

Gisel Mahmud.png Gisel Mahmud, la diputada autora del proyecto.

"Para nosotros esto es un gran capital de la provincia de Santa Fe y un gran beneficio para un montón de jubilados y jubiladas. Por eso nos parece importante alertar antes de que se dé cualquier tipo de modificaciones al sistema jubilatorio", añadió.

Al ser consultada sobre si, a pesar de esta defensa de los derechos de los pasivos provinciales, están dispuestos a estudiar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, Mahmud dijo: "Por supuesto que tenemos voluntad de discutir cómo funciona el sistema y cuál es la mejor modificación que le podríamos hacer para que funcione de la mejor manera. Pero eso lo haríamos con nuestras limitaciones acerca de que hemos logrado garantizar ciertos derechos en la provincia y no queremos que se retroceda".

"Nos preocupa qué es lo que pueda estar pensando el gobierno porque a esto lo vemos enmarcado en una serie de definiciones políticas del Ejecutivo provincial como retrasar el pago de los trabajadores del Estado, de hacer paritarias sin cláusula gatillo. Mientras tanto, este tipo de declaraciones nos hacen preguntarnos en qué están pensando, sobre todo porque viene acompañada de una actitud muy pasiva en el reclamo de la deuda que Nación tiene con la provincia de Santa Fe respecto de la Caja de Jubilaciones", argumentó.

"Difícilmente podamos discutir en serio el sistema jubilatorio y cómo sacarlo del déficit si no hay una actitud activa, comprometida y seria del gobierno provincial de lo que Nación debe para que este sistema pueda seguir funcionando y que no tengamos que caer en recortes de los beneficios jubilatorios para nuestros jubilados y adultos mayores en la provincia de Santa Fe porque no estamos haciendo las diligencias debidas como gobierno provincial", concluyó.