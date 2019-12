El secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) de Santa Fe, Claudio Leoni, salió al cruce de las declaraciones del ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, que dijo que "la provincia no está en condiciones de sostener la cláusula gatillo".

Leoni entiende que el ministro "se apresuró" a darle de baja a un instrumento que en los últimos años les sirvió a los trabajadores estatales santafesinos y a los municipales para no perder poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario durísimo.

Si bien los municipales discuten salarios con un plenario de intendentes y presidentes comunales, esa negociación siempre tiene muy en cuenta las condiciones que se imponen en la paritaria provincial. Por eso pidió esperar definiciones del gobierno nacional para tener un escenario más claro sobre el cual discutir la próxima paritaria que se abrirá dentro de un mes y medio o dos.

"Nos sorprenden un poco estas declaraciones de Agosto, producto que este nuevo gobierno, en general, Perotti estuvo tratando de colocarlo junto con el gobierno nacional y me parece que todavía hay que esperar algunas definiciones nacionales sobre lo que se va a hacer", le dijo a UNO Santa Fe el dirigente gremial.

En ese sentido, puso como ejemplo la adenda al pacto fiscal que firmaron el gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández hace días y aseguró que eso "va a venir muy bien" a las arcas provinciales. "Nosotros como Festram hemos sido los principales opositores a la firma del pacto fiscal y a su aplicación. Esto nos va a venir muy bien", dijo en relación a la suspensión por un año del mismo.

"Por eso –remarcó– me parece que son apresuradas las declaraciones (de Agosto) y son más de tipo de cómo cree él que ve una economía que, nosotros, tenemos la esperanza de que tenga ese botón de crecimiento del que habla Alberto Fernández".

Para Leoni, ese crecimiento está ligado con mejorar los salarios y con los ingresos. En ese sentido, el sindicalista argumentó: "La cláusula gatillo va por detrás de la inflación y nosotros durante todas la paritarias de los anteriores gobiernos del peronismo, de Néstor (Kirchner) y de Cristina (Fernández) siempre fuimos por arriba de la inflación. Así que me parece que son apresuradas y que hay que esperar para ver cómo se consolida este acuerdo a nivel nacional respecto a cómo se van a distribuir los ingresos y estoy seguro de que el ministro se va a acomodar a la posición que tengan todas las provincias y, en consecuencia, el gobierno nacional".

"Nosotros teníamos expectativas de que el crecimiento se inicie poniéndole más dinero a los trabajadores. Somos parte del sector que necesita influir en el consumo. Por el momento podemos decir que las declaraciones del ministro son apresuradas porque no tiene definición de varias cosas que se están discutiendo a nivel nacional y en la relación provincia y municipios. Y lo que hace es hacer una declaración en el marco de una situación de déficit que tiene la provincia y que todavía puede ser corregida", agregó.

Por otra parte, consideró que faltan conocer algunas variables para tener una referencia de lo que puede suceder en la macroeconomía durante el año que viene. De hecho, advirtió que aún no está aprobado el presupuesto nacional donde conste una estimación oficial sobre la inflación que se espera para 2020.

"Me parece que hay que esperar un poco cómo se consolida lo macroeconómico para después empezar a hablar de las economías provinciales y de una negociación paritaria para la que todavía falta bastante. Estamos hablando de la cláusula gatillo que vendría y no de la que se está pagando ahora. Nosotros la vamos a cobrar ahora, en enero también, así que me parece apresurado que el ministro diga que va a haber negociaciones colectivas sin cláusula gatillo. Ojalá que sea con algo más que la cláusula gatillo", sostuvo.

Muchos municipios y comunas de la provincia vienen atravesando momentos muy difíciles en los últimos meses y en varios gobiernos locales hay problemas para pagar sueldos y aguinaldos. Además, en plena crisis económica, en la Legislatura se trabó la iniciativa que permite que se utilice el 50% del Fondo de Obras Menores para atender gastos corrientes. Esa es una herramienta que todos los años termina siendo un alivio financiero para los intendentes y presidentes comunales, pero que en el tironeo político entre el Frente Progresista y el PJ no se pudo utilizar.

Eso generó que en varias localidades los trabajadores municipales no pudieran cobrar en tiempo y forma sus salarios. Al respecto, Leoni dijo que el tema se discutió en el último plenario de secretarios generales que se realizó el miércoles pasado. Allí se decidió dar un impasse en las protestas que se venían realizando en distintas rutas que cruzan la provincia, una medida que le daba mucha visibilidad a la protesta. Sin embargo, y debido a los recambios políticos que se produjeron el 10 de diciembre pasado, Festram decidió suspender por un tiempo esas medidas, "aunque eso no quiere decir que en los lugares donde no se pague no continúen las medidas de fuerza", aclaró Leoni.