Milei recogió la acusación de Jonatan Viale contra excolegas por presuntos sobornos políticos y fue por más

El conductor de TN aseguró durante su editorial que se fue de un medio de comunicación "por no querer servir a un candidato", y el presidente se sirvió de esa declaración para hacer un posteo en su cuenta de X.

En su publicación, el presidente puso el foco sobre lo que señaló como un "vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados", esto a partir de lo dicho por Viale este martes, que dijo que no iba a tolerar los señalamientos de "los oportunistas" ni "las críticas de los colegas que se llenaron de guita con sobres de la política".

El conductor de TN aseguró durante su editorial que se fue de un medio de comunicación "por no querer servir a un candidato". "Había que hacer la campaña a un candidato que sacó 11%. Yo dije «No, ni por 80, ni por 100, ni 300»", continuó con su relato.

Embed Más allá de lo novedoso que es ver una extorsión en vivo y en directo, yo pregunto: si Joni Viale sabe detalles sobre la comisión de un delito y no lo denuncia, ¿eso no es encubrimiento? pic.twitter.com/ROrelcFIrh — Matias Mowszet (@MatiMow) February 18, 2025

El día después de la entrevista a Milei

Y siguió: "Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo dicen «qué barbaridad»". Luego, mirando directo a la cámara, lanzó: "Vos agarraste. Vos, a vos te hablo. Vos agarraste. Yo no. Pero vos te quedaste. No te acordás que vos agarraste, vos, vos y el otro, yo me fui de ahí".

Esos dichos fueron los que recogió Milei para romper el silencio este martes. Sobre la misma entrevista, aseveró: "Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados".

Embed Ayer a la noche Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados. La justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos… — Javier Milei (@JMilei) February 19, 2025

"Sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción por estas horas", indicó. Y continuó: "Los que cuestionan mi entorno deberían preguntarse qué tipo de gente estuvieron apoyando todos estos años (si es que no sabían)".

Por último, completó: "Ni ellos ni los que extrañan esos sobres vienen por mí, vienen por el futuro de todos los argentinos, yo solamente estoy en el medio Y NO ME VOY A CORRER".