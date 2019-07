Sandra Paola Helguero, para su familia solo Paola, tiene 40 años, tez trigueña, mide 1,65 metros de alto, pelo castaño largo, ojos marrones y contextura mediana. Desde el 21 de junio está desaparecida y el último contacto que tuvieron con ella fue ese día por WhatsApp. Les escribió a su círculo cercano que estaba bien y que volvería a casa al otro día. Sin embargo, nunca llegó.

A punto de cumplirse 20 días desde que comenzó su búsqueda, la familia reclama por su aparición: "Hasta el día de hoy no tenemos ninguna novedad. El fin de semana nos dijeron que estaban con el tema de rastrillajes y peritaje del teléfono, pero no tenemos ninguna señal. La gente de Trata se contactó con nosotros para contarnos que hubo rastrillajes en Santo Tomé y zonas aledañas pero aún no se sabe nada".

Las palabras son de Mónica Helguero, la hermana mayor de Paola, que agrega: "Desde el 21 de junio que teóricamente durmió en la casa de una amiga y de ahí se volvía a su casa, pero desde ese día la familia no tiene novedades de ella. El día antes contestó mensajes diciendo que estaba bien, que ya volvía a su casa y ahí se clavaba el visto en el teléfono pero desde el 22 a la mañana que no hubo más señal. Después hubo una conexión que parecía que se prendía y apagaba el teléfono pero no hay rastros de ella. El celular ya da muerto hace dos semanas. No tenemos contacto".

SANDRA PAOLA HELGUERO Marcha.jpg Familiares de Sandra Paola Helguero realizaron varias manifestaciones en estas dos semana ante la falta de respuestas de parte de las autoridades.

Paola es ama de casa y trabaja de cuidadora de niños o ancianos. Además tiene varios emprendimientos como venta de ropa o calzado. "No tenemos conocimiento que haya sido amenazada ni haya tenido violencia en su casa. Sola no se fue", aseguró Mónica.

"Primero pensábamos que por una cirugía en la cabeza que tuvo el 9 de junio pudo haber tenido alguna pérdida de memoria, pero ya pasaron muchos días. Una persona que anda deambulando por la calle cualquiera la lleva a una comisaría o un hospital, o la ayuda. Lo damos por descartado. Tal vez la robaron, la llevaron o la secuestraron. Tampoco recibimos colaboración de nadie a través de los teléfonos publicados. Revisamos los registros de cámaras de seguridad pero tampoco la encontramos", advirtió Mónica.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre el paradero de Paola, que está ausente de su hogar de la localidad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, desde el 21 de junio de 2019. Intervienen la Comisaría 23ª de la Unidad Regional I y la Fiscalía Regional I a cargo de Marcelo Fontana.

Por último, Mónica exclamó: "Se ha folleteado, se ha publicado su foto, pero parece que se la tragó la tierra. No tenemos ni una pista de dónde puede llegar a estar. Es una mujer joven y muy buena. Para nosotros esto es una tragedia. En el día a día estamos dando vueltas por todos lados, es imposible que no tengamos ningún tipo de señal. La policía nos dijo que tiene que estar viva por los casos que hubo. No puede ser que no avancen los peritajes del teléfono, para saber dónde estuvo. Es una angustia constante". Asimismo pidió que ante cualquier novedad se comuniquen al (342) 155 60 1408 o al 911.

El fiscal Fontana entró en feria judicial hoy, y deberá ser reemplazado por otro fiscal estas dos semanas para que lleve adelante la investigación. A UNO Santa Fe dijo que no hay novedades y que se la está buscando desde la Policía de Investigaciones y de Trata de Personas.