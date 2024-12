A horas de un nuevo aniversario del quíntuple homicidio en barrio Alfonso, familiares denuncian amenazas

Familiares de las víctimas del hecho ocurrido en 2017 denunciaron que recibieron amenazas en redes sociales. No descartan que sean del asesino, Facundo Solís

"Anoche, mis hermanos, sobrinos y la página de Justicia recibimos una amenaza. Un individuo decía que ya no somos familia, que estamos destruidos, que él es el vencedor y que esto no ha terminado", contó Noguera en una entrevista con LT10.

Amenazas en las redes sociales a los familiares de las víctimas en barrio Alfonso

El mensaje, enviado a las 23.13, contenía las siguientes palabras: "Por más que quieran aparentar unión, su familia ya está destruida. Ya no son una familia, se rompió para siempre, ya no existe. Sigan publicando, sigan pidiendo, no van a lograr nada. Facundo Javier Solís, ganador, vencedor y todavía queda por terminar".

Embed

Noguera recordó que Solís, condenado por el crimen, siempre ha tenido acceso a un teléfono móvil, incluso en ocasiones anteriores. "Hace unos años salió hablando en una radio, queriendo contar y justificar lo que hizo. En aquella ocasión, se registró la celda de Solís y encontraron un teléfono escondido en un televisor", comentó la mujer. "Ahora estamos viralizando esta amenaza para que todos sepan que fue él, por si nos pasa algo", agregó.

El quíntuple homicida está preso en la Cárcel de Piñero

Además, Noguera expresó su preocupación por la ubicación actual de Solís. "Está preso en un pabellón de policías en la cárcel de Piñero, en la misma cárcel en la que trabajaba", aseguró.

La familia también hizo referencia a aspectos no resueltos del caso, como la viralización de las fotos de los cuerpos de las víctimas. "Nunca se supo nada sobre la difusión de las fotos. El celular de Franco lo tenía el jefe de policía que fue condenado, el de Mariela lo robó un vecino de acá a la vuelta, y el de mi mamá no se sabe nada", comentó Noguera.

• LEER MÁS: El desgarrador testimonio de Melisa Noguera, a cinco años del quíntuple femicidio de Barrio Alfonso