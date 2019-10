Amalia Granata se dio una vuelta por la Legislatura santafesina

Luego de obtener 284.755 votos como cabeza de lista de Unite por la Familia y la Vida y lograr seis bancas en la Cámara baja santafesina, la electa diputada provincial Amalia Granata anunció, a mediados de junio, que dejará su carrera televisiva para centrarse en la política.

"El 30 de noviembre dejaría los medios porque asumo el 10 de diciembre. Por el momento me voy a quedar con (Marcelo) Polino y Yanina (Latorre) en Radio Mitre los sábados, porque es un programa que me gusta mucho y me hace bien. Pero se termina esta etapa con todo lo que tiene que ver con los medios", manifestó días después de las elecciones generales en la provincia.

En ese momento, además, dijo que en su trabajo legislativo planea enfocarse "particularmente en la niñez y las mujeres. Tenemos proyectos con el tema de la adopción. En general, se complica adoptar a los chicos, por eso queremos que esto cambie para que los chicos dejen de estar institucionalizados de ocho a diez años y dejen de estar de familia en familia".

A 40 días de la asunción como diputada, Granata estuvo en la Legislatura y presenció la sesión desde una de las bancas, muy cerca de Federico Angelini y Luis Rubeo. Parece que la modelo y panelista televisiva ya se está preparando para su nueva etapa en la política y los secretos de la labor parlamentaria. Es más, la futura legisladora ya anticipó que no le "preocupa" mudarse a Santa Fe porque viaja todas las semanas a la capital provincial y destacó que va "a trabajar como ningún diputado lo hizo".