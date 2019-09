Amigo de todos, buena persona y artista, así era Julio Cabal

Julio Cabal tenía 29 años, era psicólogo pero desde siempre ayudaba en el comercio familiar, una fiambrería ubicada en Urquiza al 2200. Además, su otra pasión era la música, y para despuntar ese vicio tocaba la guitarra en "Amigos de lo ajeno", esa banda que muchos fanáticos de rock and roll de seguro disfrutaron en la ciudad de Santa Fe.

Amaba andar en bicicleta. y también era "un excelente" poeta según lo dicen sus amigos y se lo puede apreciar participando en certámenes locales de poesía, tal es este caso.

El joven, "el Chala" para sus más íntimos, siempre disfrutó de todo y estaba ahí para tenderte una mano o prestarte el oído, es por eso que al conocerse la terrible noticia de su asesinato fueron innumerables los comentarios en redes sociales, así como de los vecinos y clientes del comercio que no podían salir de su asombro.

De chico jugaba al rugby en el CRAI. Julio estudió en el Colegio Inmaculada de Santa Fe y decidió seguir la carrera de Psicología en la Universidad Católica de Santa Fe.

Santiago Rico vive en Santa Fe y es uno de tantos amigos de Julio. En su Facebook, publicó unas palabras que resumen el sentimiento de muchos:

"No lo puedo creer.

Amigo, ¿Qué te hicieron? ¿Por qué a vos? Esto no es más que otro reflejo de la sociedad enferma en la que vivimos, pero no me interesa hablar de eso, porque eso no nos va a devolver tu presencia, tu amistad, tu energía.

Fuiste mi primer "amiguito de la escuela" y llegamos hasta el final siendo incondicionales. Fuiste compañero de rugby, profe de guitarra, compañero de inglés, fuiste el amigo gamba, siempre. FUISTE Y SIEMPRE SERÁS UN HERMANO.

¿Y ahora? ¿Cuándo tomamos esa birra que nos quedó pendiente? ¿Cuándo nos ponemos al día con las mil anécdotas que nos contamos cada vez que la vida nos cruzaba?

Chala querido, me duele muchísimo tu partida. Me duele muchísimo que haya sido así y aún más me duele no poder estar para despedirte.

Donde estés, solo puedo decirte GRACIAS. Gracias por las miles de mañanas, tardes y noches donde lo único que hicimos fue divertirnos a lo grande, como a vos más te gustaba. Te quiero mucho hermano, se te va a extrañar un montón.

Yo mientras tanto, sigo esperando que alguien me diga que todo esto es mentira".

Su posteo final

Julio había publicado minutos antes del trágico desenlace una canción que se titula I’m so lonesome I could cry (estoy tan solo que podría llorar) un tema country de Hank Williams de 1949, en sus redes sociales.

La canción habla sobre la soledad y estuvo fuertemente inspirada en la conflictiva relación del cantautor con su esposa Audrey Sheppard. Debido a su letra memorable en la que dice “Escucha al solitario chotacabras, suena demasiado triste para volar”, varios artistas han hecho covers de esta canción.

¿Qué dice?

Escuchar el solitario pájaro

Él suena muy triste para volar

El tren de medianoche es un bajo lloriqueo

Estoy tan solo podría llorar

Nunca he visto una noche tan larga

Cuando el tiempo dé rastreo por

La luna se fue detrás de una nube

Para ocultar su cara y llorar

¿Alguna vez viste un pájaro llorar

Cuando las hojas empiezan a morir

Eso significa que ha perdido la voluntad de vivir

Estoy tan solo podría llorar

El silencio de una estrella caída

Ilumina un cielo lila

Y como me pregunto dónde estás

Estoy tan solo podría llorar