Arroyo Leyes monitorea la crecida del río: realiza tareas de prevención y relevó a 600 familias que podrían estar en riesgo

El presidente comunal, Eduardo Lorinz, señaló que el sector oeste de la ruta provincial 1 es el más vulnerable por la falta de defensas. La localidad continúa con la limpieza de canales ante la crecida del río y los pronósticos de lluvia asociados al fenómeno de El Niño.

Arroyo Leyes avanza con tareas de prevención ante la posible incidencia del fenómeno de El Niño y la crecida del río. La comuna trabaja en la limpieza de canales de escurrimiento, el acopio de tierra y el mejoramiento de algunas zonas, al tiempo que relevó a más de 600 familias, unas 2.400 personas, que podrían estar en riesgo ante una eventual emergencia hídrica.

El presidente comunal, Eduardo Lorinz, explicó que los trabajos comenzaron hace varios meses, a partir de la declaración del fenómeno climático, y que apuntan a preparar a la localidad para afrontar una crecida.

Crecida del Paraná: Poletti explicó por qué buscan alojar a los evacuados cerca de la Vuelta del Paraguayo

Sin embargo, advirtió que el crecimiento demográfico de Arroyo Leyes plantea nuevas dificultades para responder a una emergencia, especialmente por la cantidad de familias que se asentaron en el sector oeste y la limitada capacidad de alojamiento disponible.

“Hace varios meses que se declaró este fenómeno y, a partir de allí, comenzamos con todos los trabajos previos que en otras oportunidades hemos tenido”, sostuvo Lorinz en declaraciones a Telefe Santa Fe.

En ese sentido, precisó que la comuna tiene 9.000 metros lineales de canales de escurrimiento y que las tareas incluyen también el acopio de tierra y el mejoramiento de algunas defensas para que estén en las mejores condiciones posibles frente a una eventual crecida.

El sector oeste, el más vulnerable

Uno de los principales puntos de preocupación para las autoridades comunales es la diferencia entre las condiciones de protección de ambos sectores de la localidad. Según explicó Lorinz, el área ubicada al oeste de la ruta provincial 1 es la más expuesta porque no cuenta con defensas que la protejan ante una inundación.

“Para nosotros, el sector oeste, en la ruta provincial número uno, es el sector más vulnerable por el hecho de que no tiene defensa. El sector este de la ruta sí tiene defensa, que nos protege ante todo el rango de inundación”, detalló el presidente comunal.

La situación adquiere otra dimensión por el crecimiento poblacional registrado en los últimos años. El relevamiento realizado por la comuna identificó a más de 600 familias en el sector, lo que representa unas 2.400 personas si se considera un promedio de cuatro integrantes por grupo familiar.

“Ahí tenemos otro problema que antes no tuvimos en la última emergencia de 2015-2016: con el crecimiento demográfico que tiene Arroyo Leyes, en el sector oeste se ha asentado muchísima gente en muchos loteos, que inclusive fueron aprobados en la época en que dependíamos de la Municipalidad de Santa Fe”, explicó Lorinz.

El titular de la comuna señaló que se trata de terrenos donde las personas compraron, construyeron sus viviendas y se instalaron a vivir. Ese proceso, indicó, incrementó la cantidad de habitantes que podrían necesitar asistencia en caso de que el agua avance sobre las zonas habitadas.

La capacidad para alojar a las familias, otro problema

Además de las tareas de infraestructura, la comuna debe resolver cómo asistir y alojar a las familias que eventualmente tengan que dejar sus viviendas. Lorinz advirtió que actualmente cuentan con un solo espacio para recibirlas: el salón de usos múltiples (SUM) comunal.

“Ese es nuestro mayor problema, porque la comuna tiene un solo lugar para alojar a estas familias, que es el SUM comunal, donde podemos albergar nada más que a 10 familias”, remarcó.

Ante ese escenario, el presidente comunal afirmó que ya mantuvo conversaciones con Protección Civil para abordar la situación y anticiparse a las necesidades que puedan surgir si la crecida afecta a los sectores más expuestos.

De todos modos, aclaró que las previsiones actuales no indican que el repunte inmediato vaya a generar mayores complicaciones en Arroyo Leyes, aunque pidió no perder de vista la evolución del fenómeno.

“Este repunte que viene, por lo que se pronostica, no nos traería mayor problema, pero los pronósticos son pronósticos y nos ha ocurrido muchas veces que se pronostican cinco metros en el puerto de Santa Fe y por ahí es mucho más. Es algo que nos puede poner en jaque a algún barrio”, advirtió Lorinz.

El Paraná seguirá en ascenso y crece la preocupación por El Niño

El escenario regional agrega incertidumbre a las tareas preventivas de Arroyo Leyes. Según el último reporte del Instituto Nacional del Agua (INA), difundido el martes 20 de octubre, el río Paraná continuará en ascenso sostenido durante los próximos 15 días y podría aproximarse o superar el nivel de alerta en Santa Fe durante la transición entre octubre y noviembre. Uno Santa Fe

La última lectura consignada por el organismo ubicó al Paraná en 3,79 metros frente a Santa Fe, todavía por debajo del nivel de alerta, establecido en 5,30 metros. El repunte responde a una onda de crecida que avanza desde el norte de la cuenca, donde ya se registraron niveles de alerta y evacuación en distintos puntos.

Además, las lluvias previstas en sectores del Alto Paraná y la cuenca del Iguazú podrían generar nuevos aportes de agua durante las próximas semanas. Uno Santa Fe

El fenómeno de El Niño, que favorece una mayor probabilidad de lluvias abundantes e intensas en el Litoral y el noreste argentino, constituye el telón de fondo de este escenario. Por eso, tanto la Provincia como los gobiernos locales vienen desarrollando medidas para mejorar su capacidad de respuesta ante posibles contingencias hídricas.