Diputados provinciales modificaron ayer el artículo 26 de la Ley 13.169, que contempla disminuir el valor de las multas de manera gradual y de acuerdo a la velocidad con la que se cometió la infracción. Además, en el mismo paquete de medidas que obtuvo media sanción en la Cámara baja se propone bajar la unidad fiscal para calcular el costo de un litro de nafta a medio litro. Ahora deberá ser tratado en el Senado.

En la iniciativa también se contempla un 30 por ciento de descuento en la multa que se aplica por no tener la revisión técnica obligatoria, en caso de que se haya realizado antes de la audiencia con el juez.

El diputado radical, Santiago Mascheroni, autor de la iniciativa, aclaró en diálogo con el programa "Zysman 830", en La Ocho, que lo aprobado "es la resultante de proyectos de diferentes legisladores de otros bloques, y va en la dirección con lo que el Senado había tratado tiempo atrás".

"No es acertado creer que porque las multas sean elevadas, las infracciones no se van a cometer"

"Incluso atendimos algunos planteos de los propios jueces que nos advertían sobre la falta de racionalidad de la sanción para con la falta cometida", dijo.

"Cuando se dictó esta ley, 10 años atrás, tenia un grado de razonabilidad; hoy, pensar que el punto de partida es el precio del litro de nafta súper, si la sanción es de 300 unidades fiscales, se torna confiscatorio", apuntó Mascheroni.

"Si usted pasa a 62 km por hora, cuando el límite es 60, se le aplica una multa que no tiene ninguna relación con la falta cometida", evaluó el diputado. Por eso, además del valor, Diputados estableció una gradualidad respecto de la peligrosidad y el valor. "No se trata de una actitud permisiva", aclaró Mascheroni, "sino transformar en valores que no sean confiscables una sanción de carácter pecuniario".

En ese sentido, el diputado advirtió que "no es acertado creer que porque las multas sean elevadas, las infracciones no se van a cometer".

"Por eso se ha planteado la actitud del juez de merituar debidamente en el caso del primer infractor la condena de la multa en suspenso; y en caso de reincidencia, ejecutar las dos", precisó.

Para Mascheroni, "el código de falta de transito debería revisarse íntegramente, porque algunas cuestiones quedaron desfasadas".