Balangione: "La cárcel sola no sirve, tiene que estar acompañada por otras políticas públicas"

Jaquelina Balangione, defensora provincial de Santa Fe aseguró: "Este modelo de encierro no va más" y propuso avanzar hacia el modelo de la Justicia reparativa

La intensa actividad delictiva en las cárceles de Santa Fe forzó un debate que estaba dormido: ¿sirve el encierro para encauzar a las personas que cometieron delitos cuando los penales son sitios infernales? Semanas atrás, la fiscal de la Unidad de Balaceras, Valeria Haurigot, aseguró en Radiópolis (Radio 2) que los internos de alto perfil solo usan los medios de comunicación para mantenerse en el universo criminal, incluso consideró que no revelan ningún interés en mejorar, es decir, en dejar atrás una forma de vida que los llevó tras las rejas. También Aníbal Pineda, camarista federal, se refirió al elevado índice de reincidencia como otra muestra más de que adentro, los internos no se recuperan. En diálogo con Rosario 3, Fernando Benítez de la fundación Tercer Tiempo fue categórico cuando sostuvo que la cárcel es un lugar deshumanizado y que el sistema carcelario actual no sirve.