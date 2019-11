Barrio Las Lomas: denuncian alarmante situación con la basura

Vecinos, activistas y trabajadores de la salud convocaron a una asamblea que se realizará este miércoles desde las 9 ante la crítica situación en la que se encuentra el barrio Las Lomas en lo que respecta a la basura. La cita será frente al centro de salud del lugar.

Las Lomas queda en camino viejo Esperanza hacia el oeste, lindando con la circunvalación. Muy cerca del basurero municipal. Según los vecinos: "Es un barrio que no tiene accesibilidad para nada, las calles cuando llueve no se puede entrar ni salir y tenemos el problema de que el Estado no gestiona la basura".

las lomas 5.jpg Fotos: Vecines de barrio Las Lomas

En este mismo sentido, desde el centro de salud señalaron: "Vemos enfermedades en la piel, que tienen que ver con el contacto con la basura. Gastroenteritis, diarrea en niños pequeños que también tiene que ver con que el agua se contamina por la presencia de la basura que está en plena calle. Como todos los niños es ahí donde juegan, en la calle. Y terminan estando en contacto con eso que no debería estar ahí. El barrio tiene un montón de problemas, pero este es el más visible en este momento".

las lomas 6.jpg Fotos: Vecines de barrio Las Lomas

"Cuando no llueve pasa dos veces por semana, pero solo por una sola calle que entra y sale. Solo se lleva la basura que está en bolsas, no la que está en la calle como árboles, pasto, chatarra que se acumula. Tenemos trabajando en el barrio al Movimiento de Trabajadores Excluidos que nuclea a los carreros del barrio y se encarga de sacar la basura tres días a la semana. Pagan de su bolsillo un flete para sacar la basura del barrio", agregaron.

las lomas 4.jpg Fotos: Vecines de barrio Las Lomas

Al mismo tiempo, recordaron los vecinos: "Esta autogestión surgió del año pasado, cuando murió un carrero por leptospirosis. A partir de allí empezamos a organizar charlas sobre esta enfermedad, dengue, alacranismo y otras transmitidas que pueden surgir en estas condiciones. Tuvimos una asamblea barrial en la cual participaron los carreros del MTE, junto a la comunidad qom que está acá, algunas organizaciones que trabajan en el barrio y el centro de salud. La idea es organizarnos para poder visibilizar y demandar que el Estado se haga cargo de lo que pasa en este barrio. Se vienen los meses de calor, cuando empiezan a salir más mosquitos y ratas. Necesitamos de alguna manera poder controlar la transmisión de esas enfermedades que son prevenibles".

En relación a las vulnerabilidades que se encuentran en Las Lomas, solicitaron "en un futuro inmediato transformar el estado de soledad, abandono e invisibilización que caracteriza al mismo", y al mismo tiempo describieron: "La centralidad de las demandas está dada por la falta de representación estatal en el territorio, destacándose problemas de saneamiento (basura), sanidad, violencia, inseguridad, servicios públicos, accesibilidad e infraestructura, entre otros".

las lomas 3.jpg Fotos: Vecines de barrio Las Lomas

En el barrio trabajan más de diez organizaciones e instituciones: representantes de las comunidades indígenas Qom Las Lomas, Qom Lashi Santo Domingo, Qom Alphi y la Mutual Qom, Movimiento Los Sin Techos, Asociación Vincularte, Asociación Cometas, Centro de Salud (CAPS Las Lomas), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Comunidad Guía Nº 287 Ntra. Sra. Del Rosario del Salado, Centro de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (CAEBA Nº 212), Mutual Voluntaria con el apoyo de Asuntos del Sur, Centro de Salud Las Lomas.

las lomas 2.jpg Fotos: Vecines de barrio Las Lomas

Desde las organizaciones lamentan: "El barrio Las Lomas es como que no existe. Queremos mostrarle a la ciudad que sí". Además remarcan que no hay iluminación, ni transporte público, algunas familias no tienen servicio de agua potable y luz segura. "Nuestra posición es juntarnos todos, reclamar y colaborar. El encontrarnos forma parte de un proceso de construcción colectiva intercultural. Es un espacio de discusión y creación de soluciones comunitarias, que se nutre de herramientas de Innovación política para promover la participación ciudadana", indicaron.

Por último recordaron sobre la asamblea: "Convocamos a toda la sociedad. Esperamos poder juntarnos a conversar con la nueva gestión que va a asumir porque la verdad que con la que se va fue imposible. La invitación es abierta al que quiera venir".