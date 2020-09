Batistuta se metió en la discusión sobre la meritocracia: "¿Fui un idiota?"

“Se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros; trabajando, estudiando, confiando en la Justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continué sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo ¿Fui un idiota por respetar estos ideales?”, escribió en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/GBatistutaOK/status/1307849228711071748 Se me viene a la mente una pregunta? Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros, trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continue sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. FUI UN IDIOTA POR RESPETAR ESTOS IDEALES ? — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 21, 2020

De acuerdo a lo que publicó Infobae, la publicación en las redes sociales del exfutbolista, instalado en Europa y que solo realiza apariciones en los medios cuando es invitado para analizar algunos partidos específicos, tuvo una repercusión inmediata, con opiniones a favor y en contra.

A mediados de septiembre, en un acto en la provincia de San Juan, Alberto Fernández instaló la discusión: “Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Mientras eso no ocurra, no podemos estar tranquilos con nuestra conciencia. Ese tratamiento desigual nos pone en un mal lugar como sociedad. No es un buen sistema. Las mejores sociedades son las que, precisamente, a todos les dan la oportunidad de desarrollarse”, planteó.

Esta postura del Jefe de Estado fue cuestionada por diferentes sectores políticos. Incluso el expresidente Mauricio Macri compartió una crítica que realizó el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri. "Con mucho dolor leí ayer las declaraciones del Presidente y pensé en lo equivocado que está quien conduce hoy el país. Sus conceptos están reñidos con nuestra historia”, señaló el diputado radical.

“En Argentina nació la patria con la inmigración. Aquí vinieron a trabajar nuestros bisabuelos porque en sus países no había futuro. En Europa había nobleza, había ricos y había guerras. Ellos querían cambiar y PROGRESAR. No hay progreso sin la idea de mérito. Mérito es buscar valores. Ellos querían progresar. Y el reconocimiento que buscaban lo proyectaban en sus hijos. A ellos se sumó Sarmiento. Había que educar a todos para que todos progresaran”, agregó Negri.

Por su parte, el papa Francisco también opinó ayer sobre los méritos en su habitual mensaje diario: “Quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último a primero”, publicó en su cuenta de Twitter. La frase estaba acompañada por la referencia al capítulo 20 del Evangelio de Mateo, versículos 1 al 16 (cfr. Mt 20, 1-16).

La publicación del sumo pontífice fue seguido por otros dos: “Estamos llamados a ser instrumentos de Dios Padre para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud” y “Cada uno es importante a los ojos de Dios, cada uno puede transformar un poco del mundo contaminado por la voracidad humana en la realidad buena querida por el Creador”.