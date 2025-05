Coincidieron en un campo para cazar, entraron por distintos lugares y un hombre murió de un balazo en la cabeza

Según explicó la fiscal del caso, los grupos no se conocían entre sí. “Eran dos personas por un lado y dos personas por el otro. Ambos cazando pero cada uno por su lado, no estaban juntos y no se conocían”, detalló.

Y agregó: “Coincidieron en el mismo predio porque es habitual entre cazadores pasarse el dato de dónde hay chancho jabalí para cazar en el monte. Tanto la víctima como su familiar y los otros dos coincidieron en el mismo potrero de un campo”.

Sobre la autorización para cazar, Verney aclaró que la víctima sí había pedido permiso al responsable del predio, con quien mantenía incluso un vínculo previo: “Ellos mismos habían realizado trabajos de desmonte allí y pidieron permiso para ingresar”.

En cambio, del otro lado, los otros cazadores eran lugareños: “Son personas que viven cerca, trabajadores rurales que suelen moverse por esos campos. A veces piden permiso como cortesía y otras veces ingresan sin autorización, lo que suele pasar también”.

Imputado por homicidio culposo

En declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10", la funcionaria judicial confirmó que el disparo que terminó con la vida del hombre fue efectuado por el trabajador rural, y que tras el hecho, fue él quien dio aviso a la Guardia Rural y se quedó en el lugar colaborando con el procedimiento. “Fue detenido en su momento y ya se realizaron las audiencias imputativas. Ahora se encuentra en libertad con medidas alternativas”, indicó Verney

En cuanto a la tipificación del caso, la fiscal sostuvo que, de la evidencia recogida hasta el momento, se presume que se trató de un homicidio culposo. “Sí, en principio surge que fue un accidente. La pena del homicidio culposo va de uno a cinco años. Por eso no se pidió prisión preventiva, ya que el imputado colaboró desde el primer momento y no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento probatorio”, explicó.

Por último, Verney reconoció que este tipo de hechos no son habituales, aunque no se trata del primer caso de estas características. “Los homicidios no son comunes, pero sí hemos tenido otro caso en contexto de caza”, concluyó.