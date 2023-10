Cómo ocurrió el brutal asesinato en barrio Chalet:  "Me gritó «mamá», después no reaccionó más"

Embed

"Tipo 20.10 o 20.15 con mi esposo estábamos justo terminando de cenar, salió (su hijo) a pararse en la vereda y al ratito se escucharon los disparos. Me quedé medio helada, sentí que eso no había sido muy lejos. Alguien me golpeó la puerta y él me gritó «mamá», fue lo último se escuchó, después no reaccionó más, estaba tirado en el piso boca abajo. Todos los vecinos se acercaron, trataron de ayudar, de llamar ambulancia y a la policía y no llegaban, no venía nadie. Un vecino de enfrente sacó la camioneta para poder cargarlo y en eso vino un patrullero y ahí lo llevaron. La ambulancia no llegó nunca", relató la mujer entre lágrimas.