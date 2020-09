Con valijas frente a Casa de Gobierno, las agencias de viaje rogaron por la vuelta del turismo

"El reclamo es simplemente poder trabajar", dijo uno de los referentes de la actividad. "En diciembre (2019) tuvimos el impacto del impuesto país. Después todo lo que pasó con la pandemia, cuarentena y restricciones; y fue una apuñalada final lo que hicieron con la retención del 35 por ciento", añadió.

Valijas con el símbolo de luto frente a Casa de Gobierno

Otro de los manifestantes graficó: "Debemos tener en cuenta hoy que un pasaje internacional, pagado en efectivo tiene un 30 por ciento de impuesto país, un 35 de retención de ganancias, un 7 de DNT (impuesto a pasajes del exterior) un 5 por ciento por pago en efectivo; y los impuestos a débito y crédito. Todo eso hace que un pasaje aéreo, en pesos, tenga una carga impositiva del 77 por ciento, sin contar IVA. Y después tasas provinciales y municipales"

Más allá de la cuestión impositiva, comentó que Argentina es uno de "los pocos países que tenemos vuelos de cabotaje cerrados, en todo el mundo están funcionando. Los únicos países que no están volando son Argentina, Sudán y Venezuela"

En este escenario, las agencias insisten en que su "situación es complicada. Hace seis meses que no podemos abrir nuestras puertas, no podemos trabajar. Hace seis meses que tenemos el transporte aéreo parado, tanto internacional como de cabotaje. El transporte terrestre interprovincial también parado. Lo cual hace que nuestro medio de sustento no pueda estar funcionando", expresó.

En declaraciones a El Tres de Rosario, advirtió que "si bien se están recibiendo cierto tipo de ayuda, como ATP y demás; hay servicios, impuestos,el resto de los sueldos de los trabajadores, alquileres, todo debemos seguir pagando y sin poder facturar".

