Crearon la Cámara de Diseñadores de Santa Fe, un nuevo espacio para industrias creativas

La Cámara de Diseñadores de Santa Fe ya es una realidad. La presentación de la flamante entidad, que se desarrolló este miércoles por la tarde en la sede de la Unión Industrial, contó con la participación de funcionarios de la Municipalidad. La asociación busca representar y poner en valor el quehacer de diseñadores del litoral, además de reforzar y formar una entidad que aloje y potencie a los socios, que estreche el vínculo entre diseño e industria, garantice la sustentabilidad económica de la industria de base cultural y la inclusión de nuevos actores al mercado.

La cámara representará a los asociados bajo un solo organismo, y de manera autónoma, ante instituciones públicas y privadas y otras instancias, sean nacionales o internacionales, para el fortalecimiento y desarrollo del diseño.

Seguir fortaleciendo al sector

La cifra de socios de la Cámara de Diseñadores de Santa Fe no para de crecer: al momento de la presentación, eran 85 las diseñadoras asociadas y seis los diseñadores de diversos rubros, como indumentaria, objetos, accesorios, marroquinería y calzado, entre otros. “La idea es conocernos, traccionar esta cámara, atraer al resto de la comunidad que es emprendedora y tratar de fortalecernos desde nuestra ciudad”, enumeró Karina Budassi, presidenta de la cámara, como parte de los objetivos de la flamante entidad. “Estábamos desperdigados y los emprendimientos no se conocen entre sí. Entonces, tratar de que se formen asociaciones, que se conozcan, que los comerciantes de la ciudad también nos conozcan, no solo de Santa Fe capital sino de la provincia y de Argentina. Esa es nuestra intención”, definió la presidenta, valorando que “acá en Santa Fe se produce, se crea, hay mucha actividad creativa y mucha gente comprometida trabajando”.

La Ruta del Diseño será la primera iniciativa que concretarán como entidad, el viernes 19 y el sábado 20, de 15 a 20.30. “Elaboramos un mapa del diseño y ya lo vamos a promocionar en nuestras redes sociales. Vamos a poner en valor locales, cuyo principal valor es justamente el diseño”, compartió la vicepresidenta de la cámara, Inés Ritvo. Los locales que integran la ruta santafesina ofrecerán diferentes descuentos y harán eventos especiales. "Otro de los objetivos inminentes de la cámara será seguir trabajando en el fortalecimiento de lo que es la industria creativa de Santa Fe. Vamos a trabajar por núcleos, cosa que se compartan las problemáticas y se puedan llevar a cabo acciones conjuntas que den fruto de crecimiento para los emprendedores”.

“Es una enorme felicidad que hoy podamos tener este acontecimiento”, expresó Eduardo Bavorovsky, subsecretario de Programación Cultural de la Municipalidad que participó del lanzamiento de la cámara junto a la secretaria de Gobierno, Malena Azario. En la ocasión, el funcionario hizo mención a las políticas públicas municipales que dieron impulso a la flamante Cámara de Diseñadores: “Esto forma parte de una idea de esta gestión, de conformar Santa Fe Polo de Diseño, de haber participado de AL-Invest, de haber contado siempre con el acompañamiento increíble, a partir del trabajo que arrancamos hace casi 12 años, de toda la gente que hoy está conformando la cámara”. En ese sentido, ejemplificó: "Sin esos pasos no hubiese sido posible que hayamos representado a la Argentina en Barcelona Design Week, que es uno de los polos de diseño más importantes del mundo, como lo estuvimos haciendo este año”.

Finalmente, el funcionario municipal consideró que “desde el punto de vista de una gestión política, de una ciudad con una política pública cultural, este es un logro importantísimo que queremos celebrarlo y estamos desbordantes de felicidad. Estamos agradecidos a todos los diseñadores por habernos acompañado a todos los lados todos estos años, y caminar todo este recorrido que hicimos juntos, en el que aprendimos tanto. Así que es una felicidad imposible de ocultar”, concluyó.

Alejandro Taborda, secretario de Relaciones Instituciones de la Unión Industrial de Santa Fe, se mostró satisfecho por la conformación de la cámara y consideró: “Ellos son colegas industriales porque transforman la materia prima y para nosotros es un orgullo sumar tanta gente. Ellos tienen un gran desafío por delante pero nosotros vamos a estar ahí para acompañarlos”.

La primera reunión de la cámara se concretará el próximo 6 de agosto a las 13.30 en la sede de la Unión Industrial (25 de Mayo 2943). Quienes deseen sumarse a la entidad o recibir mayor información, se puede visitar Facebook e Instagram, @cds_santafe.