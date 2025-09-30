Crimen de Damián Strada: la defensa pide prisión preventiva para los detenidos

El abogado de la familia Strada, Iván Carrión, sostuvo que el homicidio triplemente calificado está "sobradamente probado" . Reveló que la base del brutal crimen fue una "extorsión por dinero".

El caso del brutal crimen de Damián Strada avanza en la Justicia de Santa Fe. En la previa de la audiencia clave de este jueves, el abogado Iván Carrión, que representa a la familia de la víctima, confirmó que solicitará la prisión preventiva para los dos detenidos, asegurando que las “peligrosidades procesales” están probadas .

El letrado puso en relieve la importancia del caso, no solo para la familia, sino para el conjunto de los santafesinos, para garantizar que el hecho “no quede impune“. Subrayó que, si bien la detención de los imputados no alivia el dolor, sí ofrece a la familia el “acompañamiento” de saber que el Estado está haciendo su trabajo.

Violencia extrema

Al analizar el legajo de la causa, el abogado confesó sentirse sorprendido por dos factores principales: "La juventud de los detenidos y el grado de violencia atroz".

“Es gente muy joven; los detenidos pueden ser mis hijos por la edad“, remarcó, señalando que la falta de una cadena delictual anterior en personas tan jóvenes y la extrema violencia utilizada resultan impactantes. Por otro lado, hizo referencia al "grado de violencia extremo”. “Personas que de un día para otro se ponen de acuerdo para quitarle la vida a una persona de esta forma tan atroz“, subrayó.

El letrado confirmó que la base de todo el hecho fue un mecanismo de “extorsión” por parte de la joven detenida hacia Damián, donde se le pedía dinero repetidamente “a cambio de tener un trato humano“.

Hacia la cadena perpetua o el juicio por jurados

El abogado de la querella se mostró muy confiado en que los imputados continuarán en prisión preventiva este jueves. Respecto al futuro del proceso, adelantó que el caso podría derivar en un Juicio por Jurados, dado que el hecho está imputado como homicidio crimine causae (matar para ocultar otro delito o lograr la impunidad).

En cuanto a la posible pena, el panorama es claro: “La imputación es de homicidio triplemente calificado y el piso de pena es la cadena perpetua“.

La defensa de los imputados se dividió entre la defensa pública, lo que, según el abogado, podría derivar en “estrategias de defensa diferentes” y posibles soluciones distintas en el juicio.