Crimen de Jeremías Monzón: nueva marcha en Santo Tomé y recolección de firmas por una reforma penal

Familiares, amigos y vecinos convocan a una movilización este viernes y juntarán firmas para respaldar la Ley Jeremías, que impulsa cambios en el régimen penal juvenil

23 de enero 2026 · 06:55hs
Marcha por pedido de justicia por el crimen de Jeremías Monzón

Marcha por pedido de justicia por el crimen de Jeremías Monzón

Este viernes 23 de enero, la ciudad de Santo Tomé volverá a ser escenario de una movilización para pedir justicia por Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en un hecho que generó una profunda conmoción social. Familiares, amigos y vecinos convocan a la marcha que se realizará desde las 19.30 en Plaza Libertad, donde además se llevará adelante una recolección de firmas para respaldar un proyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil.

La convocatoria se inscribe en una serie de acciones impulsadas por la familia del joven santotomesino, que desde hace semanas sostiene un reclamo público de justicia. El crimen de Jeremías Monzón no solo impactó de lleno en la comunidad local, sino que también reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de los menores en delitos de extrema gravedad.

Desde la organización remarcaron que la movilización tiene un fuerte carácter comunitario y está dirigida a toda la ciudadanía de Santo Tomé. A través de un mensaje difundido en redes sociales, expresaron que el encuentro busca “pedir justicia y transformar el dolor en acción”.

Recolección de firmas por la Ley Jeremías

En el marco de la marcha, se realizará una junta de firmas para respaldar el proyecto denominado Ley Jeremías, una iniciativa ciudadana que propone modificaciones al régimen penal juvenil vigente en la Argentina y que será presentada ante el Congreso de la Nación en febrero.

El proyecto contempla la baja de la edad de imputabilidad en casos de delitos graves, como homicidios, violaciones y robos armados. Además, impulsa el agravamiento de las penas y su cumplimiento efectivo en institutos especializados, con intervención judicial y garantías procesales.

Desde el espacio impulsor sostienen que la legislación actual “resulta insuficiente para proteger a las víctimas y prevenir la reiteración delictiva”, y advierten que en situaciones de extrema gravedad se generan escenarios de impunidad que profundizan el dolor de las familias afectadas.

La campaña de firmas se lleva adelante tanto de manera presencial como mediante planillas descargables. Pueden participar personas mayores de 18 años, quienes deberán completar los formularios y entregarlos a los organizadores para su presentación formal ante las autoridades nacionales.

• LEER MÁS: Difusión del video de la muerte de Jeremías Monzón: la familia pide que no se viralice y buscan al responsable

Jeremías Monzón Santo Tomé marcha firmas
