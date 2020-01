Cruces por la función de la Guardia de Seguridad Institucional

El concejal por Cambiemos, Carlos Pereira, desató la polémica con un comunicado donde cuestiona la función que hoy le da el gobierno municipal a la Guardia de Seguridad Institucional. "La GSI venía cumpliendo un importante rol en el patrullaje de la vía pública, y si bien es un cuerpo no armado, es destacada la tarea que ha realizado en materia de refuerzo en la detección de situaciones delictivas o presuntamente delictivas, complementando el rol que al efecto cumplen las fuerzas de seguridad provinciales y federales", explicó.

Al mismo tiempo disparó: "Contrasta esta situación con lo manifestado desde el Ministerio de Seguridad de la provincia: mientras se habla de la necesidad de mayor «patrullaje» en la vía pública, la ciudad de Santa Fe ofrece menor presencia y control. Ante la crítica situación que atraviesa nuestra ciudad en materia de seguridad es que reclamamos al intendente Jatón que reponga a la GSI en sus funciones de patrullaje del espacio público".

Por su parte, Miguel González, secretario general de la Municipalidad, le respondió en conferencia de prensa minimizando el asunto: "Modificación de la GSI no hubo. Lo que sí hubo fue la interpretación de un concejal que parece que no tiene claro cuáles son los roles de cada uno. Se habla de patrullamiento cuando eso es de la policía. El rol de la GSI es ayudar a los vecinos por ejemplo a organizar un sendero seguro, estar atentos a que la circulación de la gente sea de un modo ordenado, que no se produzcan conflictos, etc".

Miguel-Gonzalez-salud.jpg Miguel González, secretario general de la Municipalidad.

Seguridad

Asimismo, el secretario aseguró: "Estamos muy contentos que el ministro de Seguridad (Marcelo Sain) haya pensado que la Municipalidad puede ayudar en esta situación de seguridad, por supuesto, al tener absolutamente claro cuál es el rol de los distintos niveles del Estado. Nos hemos puesto a disposición, particularmente el intendente Emilio Jatón ha asistido a reuniones para articular políticas en conjunto".

gendarmeria.jpg Imagen ilustrativa. web

Y agregó: "Los distintos niveles del Estado tienen una situación evaluada, por ejemplo el municipio de Santa Fe tiene sus cámaras de seguridad, ayudando a construir información a tiempo para la tarea de la policía. Lo mismo para saber dónde son los lugares con mayor conflictividad y por qué suceden esos conflictos. Al tratar y trabajar distintas aristas de responsabilidad releva allí situaciones que potencialmente puedan tener complicaciones en seguridad".

Sobre el arribo de fuerzas federales, González dijo aún no tener certezas y que se sabrá con el paso de los días. "Tiene que ver con la responsabilidad provincial y no Municipalidad", dijo.

Transporte

Por último, González se refirió a los anuncios de Nación sobre el presupuesto en subsidios para Santa Fe: "Estamos muy complacidos de escuchar que las políticas de subsidios va a seguir y que incluso se va a triplicar para la provincia de Santa Fe. Lo que tenemos que tener claro es cómo va a ser la estructura de reparto de esos subsidios, cómo se configura la tarifa de la ciudad de Santa Fe en particular".

tarjeta SUBE

"Esperamos que sea suficiente para disminuir el impacto en los bolsillos de los trabajadores que son quienes usan más el servicio. Por el momento la voluntad es cumplir con la fórmula de lo que paga la gente, y para eso hay que tener claro cómo se resuelven los costos", concluyó.