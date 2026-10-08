Cuál es el estado de salud del preso que se fugó de una comisaría de Pilar y fue atrapado en San Jerónimo Norte

José María Maciel, de 55 años, permanece internado en la terapia intensiva del hospital Cullen luego de ser encontrado con lesiones autoinfligidas en el cementerio de San Jerónimo Norte. Había escapado el domingo de la Comisaría 6° de Pilar

Cuál es el estado de salud del preso que se fugó de una comisaría y fue atrapado en San Jerónimo Norte

José María Maciel , el hombre de 55 años que permanecía prófugo desde el domingo tras escapar de la Comisaría 6° de Pilar , continúa internado en la unidad de terapia intensiva del hospital José María Cullen de Santa Fe con pronóstico reservado , luego de ser encontrado este miércoles en el cementerio de San Jerónimo Norte.

El director del hospital Cullen, Bruno Moroni , brindó detalles sobre el estado de salud del paciente y confirmó que ingresó al efector público luego de un intento de ahorcamiento , con un cuadro de asfixia prolongada.

"Es un paciente que ingresó por intento de ahorcamiento con asfixia prolongada. Se encuentra en la unidad de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria, con evolución neurológica y pronóstico reservado", explicó Moroni.

De esta manera, Maciel permanece bajo atención médica y con asistencia mecánica respiratoria, mientras los profesionales evalúan su evolución neurológica.

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Lo encontraron en el cementerio de San Jerónimo Norte

Maciel fue localizado durante la mañana del miércoles en el cementerio de San Jerónimo Norte, en el departamento Las Colonias, luego de un operativo de búsqueda desplegado desde el domingo por distintas dependencias de la Policía de Santa Fe.

Al momento de ser encontrado, presentaba lesiones que se habría provocado a sí mismo, por lo que los agentes solicitaron asistencia y posteriormente fue trasladado bajo custodia policial en un móvil de Bomberos Voluntarios de San Jerónimo Norte.

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El hombre fue llevado hasta el hospital Cullen, donde fue recibido por profesionales del área de Emergentología. Allí fue evaluado, compensado e internado posteriormente en la terapia intensiva debido a la gravedad de su cuadro.

Cómo fue la fuga de la Comisaría de Pilar

Maciel permanecía detenido en la Comisaría 6° de Pilar en el marco de una investigación vinculada con la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

El domingo logró escapar de la dependencia policial a través de una ventana. En medio de la fuga, tomó una camioneta de la comuna, pero el vehículo terminó impactando contra una cuneta.

Tras abandonar el rodado, Maciel continuó la fuga a pie y desde entonces era buscado por efectivos policiales en distintos puntos de la región.

Los investigadores concentraron parte de la búsqueda en San Jerónimo Norte, localidad donde el hombre tendría domicilio.

La causa por la fuga

Tras la recaptura, la Policía informó la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional XI Las Colonias y, posteriormente, al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó iniciar actuaciones por la atribución delictiva de evasión y solicitó además un informe médico sobre el estado de salud de Maciel.