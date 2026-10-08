Uno Santa Fe | Santa Fe | salud

Cuál es el estado de salud del preso que se fugó de una comisaría de Pilar y fue atrapado en San Jerónimo Norte

José María Maciel, de 55 años, permanece internado en la terapia intensiva del hospital Cullen luego de ser encontrado con lesiones autoinfligidas en el cementerio de San Jerónimo Norte. Había escapado el domingo de la Comisaría 6° de Pilar

8 de octubre 2026 · 10:55hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cuál es el estado de salud del preso que se fugó de una comisaría y fue atrapado en San Jerónimo Norte

Cuál es el estado de salud del preso que se fugó de una comisaría y fue atrapado en San Jerónimo Norte

José María Maciel, el hombre de 55 años que permanecía prófugo desde el domingo tras escapar de la Comisaría 6° de Pilar, continúa internado en la unidad de terapia intensiva del hospital José María Cullen de Santa Fe con pronóstico reservado, luego de ser encontrado este miércoles en el cementerio de San Jerónimo Norte.

El director del hospital Cullen, Bruno Moroni, brindó detalles sobre el estado de salud del paciente y confirmó que ingresó al efector público luego de un intento de ahorcamiento, con un cuadro de asfixia prolongada.

"Es un paciente que ingresó por intento de ahorcamiento con asfixia prolongada. Se encuentra en la unidad de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria, con evolución neurológica y pronóstico reservado", explicó Moroni.

De esta manera, Maciel permanece bajo atención médica y con asistencia mecánica respiratoria, mientras los profesionales evalúan su evolución neurológica.

Lo encontraron en el cementerio de San Jerónimo Norte

Maciel fue localizado durante la mañana del miércoles en el cementerio de San Jerónimo Norte, en el departamento Las Colonias, luego de un operativo de búsqueda desplegado desde el domingo por distintas dependencias de la Policía de Santa Fe.

Al momento de ser encontrado, presentaba lesiones que se habría provocado a sí mismo, por lo que los agentes solicitaron asistencia y posteriormente fue trasladado bajo custodia policial en un móvil de Bomberos Voluntarios de San Jerónimo Norte.

LEER MÁS: Pelea entre la vida y la muerte el preso fugado de una comisaría de Pilar que fue recapturado en el cementerio de San Jerónimo Norte

El hombre fue llevado hasta el hospital Cullen, donde fue recibido por profesionales del área de Emergentología. Allí fue evaluado, compensado e internado posteriormente en la terapia intensiva debido a la gravedad de su cuadro.

Cómo fue la fuga de la Comisaría de Pilar

Maciel permanecía detenido en la Comisaría 6° de Pilar en el marco de una investigación vinculada con la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

El domingo logró escapar de la dependencia policial a través de una ventana. En medio de la fuga, tomó una camioneta de la comuna, pero el vehículo terminó impactando contra una cuneta.

Tras abandonar el rodado, Maciel continuó la fuga a pie y desde entonces era buscado por efectivos policiales en distintos puntos de la región.

Los investigadores concentraron parte de la búsqueda en San Jerónimo Norte, localidad donde el hombre tendría domicilio.

La causa por la fuga

Tras la recaptura, la Policía informó la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional XI Las Colonias y, posteriormente, al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó iniciar actuaciones por la atribución delictiva de evasión y solicitó además un informe médico sobre el estado de salud de Maciel.

salud preso San Jerónimo Norte Pilar
Noticias relacionadas
La nueva cárcel de Recreo ya está al 90% de su capacidad tras trasladar a más de 800 detenidos

La nueva cárcel de Recreo ya está al 90% de su capacidad en pleno operativo de traslado de detenidos

Tragedia de Ecos: Santa Fe y el país recuerdan a las víctimas a dos décadas del choque en la Ruta 11.

A 20 años de la tragedia de Ecos: el legado que transformó la seguridad vial y la solidaridad estudiantil

Hidrología en Santa Fe: el INA prevé un ascenso del río Paraná, pero los niveles se mantendrán en rango de normalidad

Crecida del Paraná: el INA prevé que el río llegará a los 4 metros en Santa Fe hacia mediados de octubre

el tiempo en santa fe: cielo cubierto, posibles lloviznas y descenso de temperatura

El tiempo en Santa Fe: cielo cubierto, posibles lloviznas y descenso de temperatura

Lo último

A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: Soy una víctima más

A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: "Soy una víctima más"

Carnearon un ternero y robaron conejos de los criaderos de una escuela agrotécnica en Ángel Gallardo

Carnearon un ternero y robaron conejos de los criaderos de una escuela agrotécnica en Ángel Gallardo

Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de una mujer

Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de una mujer

Último Momento
A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: Soy una víctima más

A 20 años de la tragedia de Ecos, habló el chofer condenado: "Soy una víctima más"

Carnearon un ternero y robaron conejos de los criaderos de una escuela agrotécnica en Ángel Gallardo

Carnearon un ternero y robaron conejos de los criaderos de una escuela agrotécnica en Ángel Gallardo

Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de una mujer

Santa Fe ofrece una millonaria recompensa para quien aporte información acerca del homicidio de una mujer

El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

Messi volvió a hablar tras su despedida de la Selección y dejó un mensaje que emocionó a todos

Messi volvió a hablar tras su despedida de la Selección y dejó un mensaje que emocionó a todos

Ovación
En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

Messi volvió a hablar tras su despedida de la Selección y dejó un mensaje que emocionó a todos

Messi volvió a hablar tras su despedida de la Selección y dejó un mensaje que emocionó a todos

Colapinto afronta un nuevo desafío en Singapur: Sprint, Gran Premio y todos los horarios de la F1

Colapinto afronta un nuevo desafío en Singapur: Sprint, Gran Premio y todos los horarios de la F1

Santa Fe se prepara para recibir la Liga Evolución de Futsal de Conmebol

Santa Fe se prepara para recibir la Liga Evolución de Futsal de Conmebol

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe