Desde enero, Sauce Viejo sumará vuelos internacionales a Florianópolis, Cabo Frío e Isla Margarita

El aeropuerto santafesino contará con cuatro de las ocho salidas anunciadas por la provincia, operadas por Andes Líneas Aéreas y comercializadas por Multitravel. Los servicios comenzarán el 1 de enero y forman parte de una estrategia para fortalecer la conectividad internacional y posicionar a Santa Fe como un polo logístico y turístico.

El Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo sumará nuevas conexiones internacionales durante el verano 2027, con vuelos hacia destinos de Brasil y el Caribe. La propuesta contempla cuatro salidas desde la terminal santafesina y otras cuatro desde el Aeropuerto Internacional de Rosario, en una iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Fe para ampliar las alternativas de viaje y fortalecer la conectividad aérea de la provincia.

El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, durante una presentación en Sauce Viejo. Los servicios serán operados por Andes Líneas Aéreas y comercializados por la agencia Multitravel, con destinos en Florianópolis, Cabo Frío e Isla Margarita. Según lo informado, los vuelos comenzarán el 1 de enero y tendrán una frecuencia mensual.

La propuesta prevé servicios directos a Florianópolis y Cabo Frío, además de conexiones a Isla Margarita con escalas técnicas y sin cambio de avión. Los pasajeros podrán realizar los controles migratorios y aduaneros en las terminales santafesinas. Las operaciones se efectuarán con aeronaves Boeing 737, con capacidad para 140 y 180 pasajeros.

Sauce Viejo busca consolidarse como puerta de entrada y salida internacional

Durante la presentación, Puccini destacó la importancia de ampliar las operaciones en Sauce Viejo y Rosario mediante la articulación entre el sector público y el privado. En ese sentido, valoró la llegada de Andes Líneas Aéreas y la posibilidad de que nuevas empresas conozcan el mercado santafesino.

“Más allá de la frecuencia, es una buena noticia que las empresas puedan animarse y conocer esta plaza”, sostuvo el ministro, quien también recordó la experiencia de los vuelos a Brasil, que debieron ampliar sus frecuencias ante la demanda.

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Puccini señaló que el proceso de internacionalización del aeropuerto de Sauce Viejo había comenzado en gestiones anteriores, pero aseguró que durante la administración de Maximiliano Pullaro se aceleraron las acciones para concretarlo. También vinculó el desarrollo aeroportuario con las posibilidades de exportación y el crecimiento de la actividad productiva.

“Estamos en un lugar privilegiado, que representa un hub logístico clave para el mercado, para el turismo y la producción”, afirmó.

El funcionario agregó que el objetivo es avanzar con una estrategia que integre infraestructura, servicios y calidad, y que permita sumar empresas y alternativas de transporte. En esa línea, consideró que los vuelos chárter pueden ofrecer soluciones para localidades que necesitan mejorar sus posibilidades de viajar y comercializar productos dentro y fuera del país.

Las propuestas para potenciar el aeropuerto santafesino

La presidenta del directorio del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Gisela Riuli, destacó los avances en la apertura internacional de la terminal y el interés que despierta Santa Fe entre los operadores turísticos.

Riuli recordó que el aeropuerto alcanzó la internacionalización el 10 de noviembre de 2024 y mencionó las 26 frecuencias a Florianópolis registradas en julio de este año. Según señaló, los operadores mayoristas comienzan a considerar a Santa Fe como un punto estratégico para el ingreso y la salida de pasajeros del país.

“Los operadores mayoristas están viendo a Santa Fe como un lugar estratégico de entrada y salida a la República Argentina. Tenemos todo lo que se necesita para operar”, expresó.

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La iniciativa de sumar vuelos durante el verano se inscribe así en una estrategia más amplia para aprovechar la infraestructura de Sauce Viejo, ampliar las opciones disponibles para los viajeros de la región y atraer nuevas operaciones aéreas.

Una estrategia provincial de conectividad y desarrollo turístico

La secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado, sostuvo que las nuevas rutas son resultado de una política pública orientada a mejorar la conectividad provincial.

“Cada vuelo es una oportunidad: es turismo, gastronomía y la posibilidad de poder conectarnos cada vez mejor”, afirmó. También destacó el trabajo realizado en ambos aeropuertos para convertir la internacionalización en operaciones concretas.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, remarcó la importancia de incorporar nuevos destinos y acompañar a las agencias de viajes para fortalecer la actividad privada.

El subsecretario de Transporte, Jorge Henn, planteó la necesidad de desarrollar una política aeroportuaria con alcance provincial y de ampliar las alternativas de conexión sin concentrar las operaciones en Buenos Aires.

En tanto, el presidente del directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario, Juan Pío Drovetta, valoró la articulación entre los dos aeropuertos santafesinos y destacó las nuevas posibilidades de conectividad. Sacha Bielous Di Meglio, representante de Multitravel, coincidió en que Sauce Viejo y Rosario pueden convertirse en polos de atracción para sus respectivas áreas metropolitanas.

De la presentación también participaron el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Leandro González.

Con las nuevas operaciones previstas para el verano 2027, Sauce Viejo buscará ampliar su oferta internacional y fortalecer su papel dentro de una estrategia provincial que vincula el transporte aéreo con el turismo, la producción y el desarrollo regional.