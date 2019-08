Desde este jueves el pan aumentó un 10 por ciento en Santa Fe

Este miércoles por la noche el Centro de Industriales Panaderos de Santa Fe (Cipasfé) evaluó los precios del pan, luego de la corrida cambiaria en el país que provocó que los insumos crecieran entre lunes y martes un 30 por ciento. Así se resolvió sugerir un aumento de 10 por ciento en los productos panificados.

El presidente de Cipasfé, Jorge Spasitch, comentó a UNO Santa Fe: "Hay un aumento del pan del 10 por ciento. El kilo ahora está 78 el más económico y 88 las otras variedades. Eso es lo que sugiere la Cipasfé, no quiere decir que en todas las panaderías vayan a encontrar ese precio. A lo mejor unos suben un poco más bajo y otros un poquito más alto".

"La harina aumentó un 25 por ciento y la levadura un 30. Y así la mayoría de las cosas, se traslada un 30 por ciento en promedio", agregó.

Sobre la situación de las empresas y los trabajadores frente a la emergencia económica, Spasitch evaluó: "Las panaderías están trabajando porque estamos en invierno, que es benévolo con nosotros. Se venden facturas, el pan, estamos en temporada alta. No hay cierre de panaderías, ni despido de personal masivo, digamos, más de lo común. En ese aspecto estamos tranquilos, entre comillas".

Por último, sobre próximos aumentos posibles en las próximas semanas indicó: "Siempre y cuando no sigan los aumentos, no vamos a volver a aumentar el pan. Esto fue sacado con una bolsa de harina de 1200 pesos, pero si sigue... esperemos que no".

En la ciudad de Santa Fe y según el relevamiento realizado por UNO, el kilo de pan especial dónde ya cuenta con el aumento está entre 90 y 92 pesos, mientras que el común entre $80 y $82.