Eficiencia energética: el Gobierno consiguió el aval del Senado para un crédito de más de 55 millones de euros

Cuatro ministros provinciales explicaron ante senadores cómo se aplicará el préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para intervenir 27 edificios públicos para reducir hasta un 40 % el consumo energético.

Eficiencia energética: el Gobierno busca aval del Senado para un crédito de más de 55 millones de euros

El Gobierno de Santa Fe presentó ante la Cámara de Senadores los detalles del crédito internacional por 55 millones de euros otorgado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) , destinado a mejorar la eficiencia energética en 27 edificios públicos de la provincia.

Los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , y de Gobierno, Fabián Bastia , encabezaron la exposición, acompañados por la secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín , y el director de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (Acefe), Gonzalo Saglione .

El préstamo permitirá intervenir hospitales como el Cullen de Santa Fe y el Centenario de Rosario, aeropuertos internacionales y diversos establecimientos escolares, que concentran a más de 16.500 alumnos.

Impulsan el recambio integral de alumbrado público con tecnología LED: ahorro energético, durabilidad y más seguridad

Las acciones incluirán reformas de infraestructura, instalación de tecnología de bajo consumo y adecuación climática, con el objetivo de reducir hasta un 40 % el consumo energético.

El ministro Puccini destacó que se trata de un endeudamiento internacional a tasas accesibles y a largo plazo, enmarcado en la ley provincial Santa Fe Cumple. Subrayó que el programa, denominado Peeb Cool, busca optimizar los consumos energéticos en edificios públicos y que Santa Fe fue seleccionada entre 11 países para acceder a estos fondos.

Por su parte, el ministro Bastia afirmó que los parámetros de ahorro energético influirán en las condiciones técnicas del crédito, que contempla 15 años de plazo y años de gracia, y confió en que la Cámara de Senadores respaldará la iniciativa.

El proyecto incluye además acciones de fortalecimiento institucional para promover la eficiencia energética y la resiliencia climática en los servicios públicos. Desde el Ejecutivo destacaron que la operación no solo permitirá avanzar en infraestructura estratégica, sino que también constituye un reconocimiento internacional a la solidez institucional y financiera de la provincia.

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

El plan contempla una reducción estimada del 40% en el consumo energético de los edificios intervenidos.

Para lograr ese objetivo, se prevé la refuncionalización de la infraestructura existente, la incorporación de tecnología de bajo consumo y adecuaciones climáticas orientadas a mejorar el rendimiento térmico de los espacios.

Además de las obras, el proyecto incluye acciones de fortalecimiento institucional para consolidar una política pública de eficiencia energética en el ámbito provincial, con énfasis en la capacitación técnica y la promoción de prácticas sostenibles.

Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que esta línea de financiamiento representa no solo un avance en términos de infraestructura y sostenibilidad, sino también un reconocimiento internacional a la solidez institucional y financiera de Santa Fe, que continúa accediendo a créditos multilaterales en un contexto nacional de fuerte restricción de recursos.