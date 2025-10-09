Uno Santa Fe | Santa Fe | Yazmín

La revancha de Yazmín: campeona nacional de vóley adaptado tras sobrevivir a una caída de cuatro pisos

La joven de 16 años, que en 2018 cayó de un cuarto piso de un hotel céntrico de la ciudad de Santa Fe y sufrió graves lesiones, se consagró campeona nacional en los Juegos Evita 2025 integrando el equipo de vóley adaptado de Santa Fe. Su objetivo es ahora estudiar kinesiología para devolver la ayuda que recibió.

9 de octubre 2025 · 20:11hs
Resiliencia invencible. La historia de Yazmín

Resiliencia invencible. La historia de Yazmín, la joven que transformó su tragedia en un campeonato nacional

Yazmín Augsburger Toledo tiene 16 años y, a casi siete años del accidente que pudo haber terminado con su vida, se convirtió en un verdadero ejemplo de superación y perseverancia. Su espíritu indomable la llevó a consagrarse campeona nacional con el equipo de vóley adaptado de Santa Fe en los Juegos Deportivos Evita 2025.

La joven de Reconquista tenía solo 9 años cuando, durante un viaje escolar en noviembre de 2018, sufrió una caída desde el cuarto piso del Hotel Castelar en la ciudad de Santa Fe, en plena peatonal. El impacto le provocó múltiples fracturas y graves lesiones en sus órganos. Sin embargo, el arduo proceso de recuperación no logró apagar su deseo de volver a la actividad.

"Siempre apunté a seguir adelante, a volver a lo que era o recuperar una parte de lo que era yo, justamente a volver a hacer deporte", explicó Yazmín en una nota periodística en Radio Hoy de Reconquista.

La fe y el entorno como motor de Jazmín

Pese a la adversidad, Yazmín subrayó que nunca sintió enojo ni resentimiento. Su fe fue un pilar inquebrantable. "Siempre tuve mucha fe en Dios. Siempre le pedí que me ayude en esos momentos a salir adelante. Siento que me escuchó, y siento que tengo unos ángeles de la guarda, que son mis abuelos, que siempre los tuve presentes, que me ayudaron a salir adelante y hoy cumplir todo lo que pude cumplir", relató.

En ese sentido, destacó que el apoyo de su entorno y la solidaridad de la gente fueron fundamentales: "El apoyo de mi familia y amigos me dio esa última fuerza para levantarme. Se sentía mucho el amor de la gente, lo solidario que eran", agradeció.

Del atletismo a la gloria en vóley adaptado

Su incursión en el deporte adaptado, una disciplina que se juega sentado y requiere gran coordinación y esfuerzo, fue casi por casualidad.

"Hice atletismo, hacía bala y carrera... pero me vio el entrenador del paravóley y me dijo: 'Te veo potencial'; fui a Rosario, hice las pruebas y ahí conocí el deporte tan lindo", contó. Tras probarse, ingresó al equipo de Santa Fe y logró alcanzar el título nacional en los recientes Juegos Evita 2025.

image

Su meta: ser kinesióloga

En paralelo a su carrera deportiva, Yazmín mantuvo un desempeño académico destacado. Gracias a la educación domiciliaria durante su rehabilitación, no perdió ningún año escolar y actualmente cursa 4° año de secundaria.

Su aspiración profesional es clara: ser kinesióloga. "Cuando tuve el accidente conocí ese mundo y quedé fascinada, así que me encantaría seguir estudiando kinesiología", confesó, con el deseo de ayudar a otros en su recuperación.

Su historia, que conmovió a la ciudad de Santa Fe y a Reconquista, noticia que trascendió a nivel nacional, se transformó en un símbolo de esperanza y resiliencia. "Quiero dejar este mensaje: que siempre se puede salir adelante", ratificó la joven campeona.

Eficiencia energética: el Gobierno busca aval del Senado para un crédito de más de 55 millones de euros

Créditos Nido: la lista de los 300 benefciarios de Santa Fe que ganaron en el tercer sorteo

EE.UU. anunció un swap de USD 20.000 millones con Argentina y respaldó el plan económico argentino

Proyectan una cosecha histórica de trigo en Santa Fe y la región núcleo: alcanzaría los 23 millones de toneladas

Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en Buenos Aires: quedará la foto de Espert

El fin de semana largo trae un cambio de clima a Santa Fe y la región: frente frío, tormentas y vientos

Unión viajó a Santiago del Estero con una baja sensible para enfrentar a Central Córdoba

La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en Buenos Aires: quedará la foto de Espert

El fin de semana largo trae un cambio de clima a Santa Fe y la región: frente frío, tormentas y vientos

La revancha de Yazmín: campeona nacional de vóley adaptado tras sobrevivir a una caída de cuatro pisos

Colapinto, entre los cinco argentinos con más vueltas en la historia de la F1

Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Qué papel jugará José Vignatti en las elecciones de Colón

¿Quiénes siguen? Colón acelera rescisiones de contratos tras el acuerdo con Joel Soñora

Diego Armando Díaz sigue bajo observación y es baja en Unión

A más de un mes de los comicios, el escenario político en Colón empieza a clarificarse

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

