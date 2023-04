El casero de Colón, a 20 años de la inundación: "Lo que vi, viví y escuche no se me borra nunca más"

"Me metí en la tribuna, agarre a mi familia y les grité que se venía el agua", le contó a UNO Eduardo Walker. "Estuvimos dos días, sin nada, en los palcos", recordó.

Debajo de las tribunas del Brigadier estaba Eduardo Walker, canchero y casero de la institución en aquel momento. Recuerda lo acontecido con una frase que resume lo que fue una catástrofe: “Lo que vi, viví y escuché no se me borra nunca más. No sé lo que es una guerra, pero ver todo eso no se me va más”

Walker relató: “Yo vi la inundación, quizás como poca gente la vio. Cuando gritaron que se había roto el terraplén corrí por Zaballa hasta la esquina del club, ahí vi como de barrio Chalet salía la gente corriendo con nenes en brazos”.

“Me metí en la tribuna, agarre a mi familia y les grité que se venía el agua, que subieran a los palcos”. Al mismo tiempo agregó: “Había un ruido extraño, estremecedor, como de miedo. No lo puedo describir”.

Al ser consultado sobre qué fue lo que más lo impactó de aquellos días, contó: “El ruido y la fuerza me sorprendió. Era una ola que largaba espuma. Venían autos dados vueltas, gente que se agarraba del portón y se trepaba a la punta pidiendo ayuda, pero no podíamos hacer nada, el agua no daba respiro”.

Marcelo Álvarez, Intendente de aquel momento de Santa Fe, había declarado que “Centenario, la villa de centenario, barrio Chalet, barrio San Lorenzo y el Arenal no van a tener ningún tipo de inconvenientes”. A las horas toda esa zona estaba bajo agua.

El casero de Colón de aquella época recordó que el portón principal era un escudo para el barrio, hasta que este cedió y todo lo que había paralizado fue directamente al barrio Fonavi. “Estuve dos días sin nada, solo con mi familia en los palcos. Podíamos escuchar gritos de mujeres, de niños pidiendo ayuda, pero nadie sabía dónde estaban”.

Eduardo se confiesa: “Esta fecha es terrible, nos acordamos de absolutamente todo". Y recuerda, tristemente Pasaron cosas que solo nosotros sabemos lo que fue. Gente flotando, gritos desesperados. No sé lo que es una guerra, pero esto no se me olvida más.”

Aquel fin de semana, posterior al 29 de abril, Colón tenía que recibir a Banfield en su estadio, algo que quedó para el olvido en aquel momento. El partido se suspendió y se jugó semana posteriores.