El gobierno le pagará a las fuerzas de seguridad el aumento que los gremios estatales y docentes rechazaron

El gobernador Pullaro confirmó el descuento por el día de paro de estatales: "No hay vuelta atrás"

El funcionario aclaró que "lo van a cobrar a cuenta de lo que luego resulte". Explicó que "el compromiso del gobernador es que las fuerzas de seguridad tengan el mejor acuerdo que alcance cualquier sector; y si no se llega a ninguna acuerdo (como en esta ocasión) se le liquide provisoriamente la última oferta para que no tengan que esperar la decisión de los demás sectores".

"Si otro sector alcanza un acuerdo mayor, se va a trasladar automáticamente a las fuerzas de seguridad", remarcó.

Desde el gobierno indicaron que cerca del 60% de los docentes no se adhirió al paro

Cabe aclarar que el sector de la policía no tiene negociaciones paritarias como el resto de los sectores que sí están representados sindicalmente, como los estatales (ATE y Upcn), docentes (Amsafé, Sadop y UDA) médicos (Amra) y profesionales de la salud (Siprus)

"Las fuerzas de seguridad van a cobrar la semana que viene, ya está en conocimiento las fuerzas de seguridad", definió Olivares en declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10".

ATE intimó a que en un plazo "razonable de dos días" el gobierno de marcha atrás con el descuento de días

Consultado sobre si el gobierno presentará una mejor oferta la semana que viene en el marco de la reanudación de paritaria, dijo: "El gobierno ha hecho la mejor propuesta que en este momento podía hacer. Ya estamos transitando finales de mayo, y abril pasó sin que los trabajadores hayan tenido un incremento, y creo que también es un hecho nuevo".

Y añadió: "Quizás la discusión pase por volver a una discusión de cero, sabiendo que ha pasado todo un mes sin que no haya habido aumento; se está transitando otro y no hay un aumento acordado; y estamos entrando ya en la finalización del semestre".

Vuelven las paritarias: el gobierno ratificó los descuentos y los gremios esperan un mejor aumento

El gobierno de Santa Fe convocó para el próximo lunes a los docentes para reanudar la discusión paritaria. La negociación será luego de la ratificación por parte del Ejecutivo provincial de que se descontará el día a quienes adhirieron al paro del 8 de mayo.

Fue el propio gobernador Maximiliano Pullaro quien en conferencia de prensa se refirió con firmeza a su decisión de descontar el día a los docentes que se adhirieron al paro: "Absolutamente, lo vamos a descontar porque sentimos que se ha corrido una línea. No podemos seguir permitiendo que los chicos estén fuera de las escuelas, cuando el gobierno está haciendo un esfuerzo inmenso para poder pagar lo máximo", dijo.

"No es una bravuconada", afirmó el gobernador Maximiliano Pullaro

Luego, habló del marco general del país para argumentar su decisión: "Estamos teniendo problemas serios en el sector privado, se están cerrando empresas, otras dejan sin trabajo a algunos empleados y nosotros estamos recomponiendo los salarios por arriba del 66%. Y agregó: "No es una bravuconada del gobierno, queremos que los chicos estén en la escuela".

"Sentimos que no es justo (el paro). Vamos a dialogar, pero no vamos a volver atrás bajo ningún concepto. La semana pasada tomamos una decisión que no nos gusta como gobierno, sentimos que habíamos hecho todos los esfuerzos que estaban a nuestro alcance. Planteamos más de una vez cómo había mejorado la recaudación y cómo habíamos recompuesto los salarios públicos entre 54 y 56%; 24 o 26 % por encima de la recaudación, que fue del 30%", sumó Pullaro.

Más tarde, el mandatario provincial dio detalles de lo que consideraba una muy buena oferta: "Habíamos hecho una oferta por los dos meses siguientes que iba a rondar el 70%, sobre base de diciembre. Y para nuestro entender era la mayor propuesta que podíamos hacer".

"Teniendo en cuenta que son 13 los días de paro que han hecho algunos gremios, particularmente los vinculados con la educación, entendimos que se había cruzado un límite. Hicimos mucho trabajo para que no se cruce, empezamos a dialogar el 4 de enero para no llegar a esto", concluyó.