Un nuevo desafío se le suma al gobierno de Santa Fe: cómo iniciar la campaña de vacunación antigripal en plena cuarentena y aislamiento obligatorio. Como lo anticipó UNO Santa Fe, la nación decidió -ante la declaración de la pandemia por Coronavirus- adelantar el esquema de inmunización. Las dosis llegaron el domingo a Santa Fe y desde el lunes están siendo distribuidas en los distintos efectores de la provincia.

Los primeros que recibirán la vacuna será el personal de salud, sector de la población que debe extremar los cuidados, más aun en el marco de la pandemia. Las dudas surgen en saber de qué forma la provincia procederá a inmunizar a la población de riesgo en medio de la cuarentena obligatorio. Más aun, cuando crecen los rumores de una posible extensión en el tiempo del aislamiento por orden nacional.

Este martes, en conferencia de prensa, la directora Provincial de Epidemiología Dra. Carolina Cudos hizo referencia al respecto. Prefirió comunicar por escrito el programa "para que no quede ninguna confusión", diferenciando a los sectores de la población y anticipo que se está contemplando "realizarla por hogares o por lugares de atención"

"El día domingo llegaron desde Nación a Santa Fe y Rosario la partida de vacunas antigripales, tanto el componente pediátrico como de adultos. A partir de ayer (lunes) se empezaron a distribuir al resto de la provincia para que lleguen a todos los efectores", confirmó.

Precisó que "en un primer lugar siempre se vacunan a los trabajadores de la salud, considerado personal esencial que no puede enfermarse para poder seguir asistiendo a la población, más aun en esta emergencia por Coronavirus".

En relación a la forma en que se convocará a la población para que acceda a la vacuna, indicó: "Ya les vamos a informar cómo se va a vacunar a toda la población. Lo vamos a hacer en forma ordenada y por escrito para que no quede ninguna confusión".

Y continuó: "Se está contemplando cómo vacunar a los distintos grupos de riesgo, a los adultos mayores, que estén separados. También si va a realizar por hogares o por lugares de atención. El objetivo es que ninguno corra riesgo con el aislamiento".

"Hay gente que piensa que como está aislado no puede acudir a vacunarse y esto no es así. Para que no haya ninguna confusión esto va a ser informado de forma escrita cuando comience a vacunarse la población", aclaró.

Por su parte, el gobernador Perotti anticipó que el equipo de gobierno ya mantuvo reuniones con autoridades del Pami, organismos "que tiene una tarea concreta sobre las vacunaciones y experiencia hecha en años anteriores para ver como optimizamos la coordinación para llegar a la mayor cantidad de adultos mayores y en el menor tiempo posible"