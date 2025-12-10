Uno Santa Fe | Santa Fe | intendente

El intendente Poletti sobre la brutal pelea entre alumnos de Inmaculada y La Salle: "Pudo terminar en una tragedia"

El mandatario local lamentó el episodio que quedó registrado en un video viral en el Jockey Club. “Una buena noticia como terminar el colegio no puede empañarse con hechos que pueden terminar mal”, señaló

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

10 de diciembre 2025 · 10:14hs
El intendente Poletti sobre la brutal pelea entre alumnos de Inmaculada y La Salle: Pudo terminar en una tragedia

La violenta gresca entre estudiantes de los colegios Inmaculada y La Salle durante una fiesta en el Jockey Club, que se viralizó en redes sociales, fue eje de la reflexión del intendente Juan Pablo Poletti. El mandatario advirtió que este tipo de peleas, lejos de ser una travesura adolescente, pueden escalar rápidamente y terminar en una tragedia, e instó a las familias y a las instituciones educativas a acompañar un trabajo de prevención sostenido.

Esto puede terminar en algo trágico y no medimos las consecuencias por una simple enemistad de colegio”, afirmó Poletti al ser consultado por la agresión registrada tras los festejos estudiantiles.

Poletti resaltó que el municipio trabajó intensamente antes de los festejos de UPD (Último Primer Día) y de cierre de clases, pero señaló que los cambios culturales no se producen de un día para el otro. “Las cosas no se cambian de un día para el otro. Llevan tiempo, llevan cambios de conducta y un trabajo que nos comprometimos a hacer todo el año”, sostuvo.

pelea jovenes

Concientizar

El intendente explicó que desde marzo comenzarán reuniones y acciones conjuntas con las escuelas para llegar mejor preparados al cierre del ciclo lectivo 2026. “Este trabajo es durante todo el año: concientizar y acompañar. No cerramos los ojos a ningún problema, pero la solución no va a venir de un viernes para un lunes”, señaló.

En su mensaje, Poletti apuntó también al rol de las familias. “Tenemos que convencernos de que los padres son protagonistas. Muchos de esos hijos en su casa no realizan esa actividad y, cuando están en grupo, cambian la conducta. Esto hay que hablarlo en la mesa, en el almuerzo, en la cena”, expresó.

Y agregó: “Nadie quiere ponerse la gorra de vigilante. Queremos asumir el rol que nos toca: ocuparnos de los problemas. Y este es un problema”.

Controles, alcohol y convivencia ciudadana en Avenida Galicia

picadas galicia

Imágenes de las picadas que se realizan en la zona de avenida Galicia y Güemes y preocupa a los vecinos

Poletti también se refirió a otras situaciones de violencia o descontrol en Avenida Galicia. Confirmó que el municipio continúa con los operativos para frenar picadas y ruidos molestos, con 170 motos retenidas durante el fin de semana, y advirtió que seguirán los controles sobre venta de alcohol, música a alto volumen y suciedad en plazas, parques y avenidas.

Tenemos que convivir. Hay una ciudad hermosa, con espacios públicos para disfrutar, pero sin perjudicar al vecino que al otro día se levanta a las cinco de la mañana”, remarcó.

• LEER MÁS: Fuerte repercusión luego de la viralización de la pelea entre alumnos de dos colegios: "No aprendieron nada del caso Fernando Báez Sosa"

intendente Poletti Inmaculada
Noticias relacionadas
Marcelo Sain

Audiencia preliminar de juicio al exministro Marcelo Sain por una licitación fallida de compra de armas

El clima en la ciudad de Santa Fe

Miércoles soleado y con suba de las temperaturas en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Imagen ilustrativa

Adopciones: abren la última inscripción del año para aspirantes a guarda

Lo último

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

Último Momento
Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Ovación
José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Desvaux: Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo

Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: Las expectativas son buenas

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: "Las expectativas son buenas"

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles