El intendente Poletti sobre la brutal pelea entre alumnos de Inmaculada y La Salle: "Pudo terminar en una tragedia"

El mandatario local lamentó el episodio que quedó registrado en un video viral en el Jockey Club. “Una buena noticia como terminar el colegio no puede empañarse con hechos que pueden terminar mal”, señaló

La violenta gresca entre estudiantes de los colegios Inmaculada y La Salle durante una fiesta en el Jockey Club , que se viralizó en redes sociales, fue eje de la reflexión del intendente Juan Pablo Poletti . El mandatario advirtió que este tipo de peleas, lejos de ser una travesura adolescente, pueden escalar rápidamente y terminar en una tragedia , e instó a las familias y a las instituciones educativas a acompañar un trabajo de prevención sostenido.

“ Esto puede terminar en algo trágico y no medimos las consecuencias por una simple enemistad de colegio ”, afirmó Poletti al ser consultado por la agresión registrada tras los festejos estudiantiles.

Poletti resaltó que el municipio trabajó intensamente antes de los festejos de UPD (Último Primer Día) y de cierre de clases, pero señaló que los cambios culturales no se producen de un día para el otro. “Las cosas no se cambian de un día para el otro. Llevan tiempo, llevan cambios de conducta y un trabajo que nos comprometimos a hacer todo el año”, sostuvo.

El intendente explicó que desde marzo comenzarán reuniones y acciones conjuntas con las escuelas para llegar mejor preparados al cierre del ciclo lectivo 2026. “Este trabajo es durante todo el año: concientizar y acompañar. No cerramos los ojos a ningún problema, pero la solución no va a venir de un viernes para un lunes”, señaló.

En su mensaje, Poletti apuntó también al rol de las familias. “Tenemos que convencernos de que los padres son protagonistas. Muchos de esos hijos en su casa no realizan esa actividad y, cuando están en grupo, cambian la conducta. Esto hay que hablarlo en la mesa, en el almuerzo, en la cena”, expresó.

Y agregó: “Nadie quiere ponerse la gorra de vigilante. Queremos asumir el rol que nos toca: ocuparnos de los problemas. Y este es un problema”.

Controles, alcohol y convivencia ciudadana en Avenida Galicia

Poletti también se refirió a otras situaciones de violencia o descontrol en Avenida Galicia. Confirmó que el municipio continúa con los operativos para frenar picadas y ruidos molestos, con 170 motos retenidas durante el fin de semana, y advirtió que seguirán los controles sobre venta de alcohol, música a alto volumen y suciedad en plazas, parques y avenidas.

“Tenemos que convivir. Hay una ciudad hermosa, con espacios públicos para disfrutar, pero sin perjudicar al vecino que al otro día se levanta a las cinco de la mañana”, remarcó.

